Von Manuel Reinhardt

Wald-Michelbach/Mörlenbach. Durch den schönen Odenwald geht die Fahrt mit der Solardraisine, auf denkmalgeschützter Strecke von Mörlenbach hindurch unter einem Viadukt bis nach Wald-Michelbach. Doch diese malerische Fassade ist bröckelig: Die Touristenattraktion ist defizitär, der Kreis Bergstraße und Mitgliedsgemeinden mussten jüngst über 600.000 Euro zuschießen, um die Insolvenz abzuwenden und den Betrieb der Draisine zu sichern.

Rückblick: Ab 2006 gab es erste Überlegungen, die seit 1994 brach liegende Strecke mittels einer Solardraisine zu reanimieren. 2010 erfolgte der Spatenstich, die Eröffnung war für 2011 geplant, verschob sich aber wegen andauernder Sanierungsarbeiten an der Strecke bis zum 18. August 2013. Nicht nur deshalb wurde das vor allem vom damaligen Landrat Matthias Wilkes zur Prestige- und Chefsache erkorene Projekt zum Politikum: Heilsbringer für den Tourismus versus Millionengrab für Steuermittel. Zumindest Letzteres scheint nun nicht abwegig zu sein: Denn obwohl die Saison 2017 mit rund 40.000 Besuchern von April bis Oktober die bisher erfolgreichste war, ist der Betrieb defizitär. Sanierungsarbeiten an Brücken und Tunneln sind notwendig, ein neues Bergefahrzeug muss beschafft werden und die Draisinen selbst sollen modernisiert werden. "Darüber hinaus lassen sich mit dem bestehenden Betriebskonzept nur eingeschränkte Erträge aus dem Betrieb erwirtschaften", erklärt Steffen Deichfuß, Sprecher beim Landratsamt des Kreises Bergstraße.

So sei die Deckung des Aufwands auch unter maximaler Auslastung nicht ausreichend. Das heißt konkret, dass die Gesellschafter der gemeinnützigen GmbH Überwaldbahn - das sind der Kreis Bergstraße mit 50 Prozent der Anteile sowie die Gemeinden Wald-Michelbach, Mörlenbach und Abtsteinach - mehr Geld in die Solardraisine stecken müssen, um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden und den Betrieb zu sichern.

Rund 610.000 Euro sind dafür nötig; der Kreistag stimmte jüngst zu, einen Zuschuss von 305.000 Euro zu gewähren. Auch die Kommunen drehten zähneknirschend den Geldhahn auf. Im kommenden Jahr wird der jährliche Kreis-Zuschuss zudem auf 200.000 Euro verdoppelt. Dass die Solardraisine mit mehr Steuergeldern betrieben wird, führt zu immer mehr Unmut. So sprach etwa der BUND-Kreisverband Bergstraße jüngst von einem "Groschengrab" und forderte den Ausstieg aus dem Projekt. Als Alternative brachten die Naturschützer eine durchgehende S-Bahn-Verbindung von Mannheim nach Wald-Michelbach ins Spiel. "Auf Dauer lösen lässt sich das Problem nur, wenn man den Berufspendlerverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert", meint Vorstandssprecher Willy Welti. Die Infrastruktur sei ja - auch durch die Draisinenstrecke - teilweise vorhanden.

Das ist beim Kreis aber keine Option. Als "unrealistisch" aufgrund der hohen Investitionen bezeichnet Kreissprecher Steffen Deichfuß ein solches Vorhaben. Zudem glaubt man im Landratsamt weiter an das Projekt Draisine. "Die Überwaldbahn ist ein Bekenntnis zum Tourismusstandort Odenwald", erklärt Deichfuß. Man werde sie auch im schwierigen Fahrwasser unterstützen. Aber auch nach alternativen Wegen zur Finanzierung suchen - etwa privaten Investoren. Einen solchen wiederum zu finden, so der Kreissprecher, sei aktuell schwierig - eben wegen der "aktuellen Herausforderungen und Defizite des laufenden Betriebs". So bleiben nur die Durchhalteparole und der Griff in den Geldbeutel. "Freizeitangebote und Landschaft ergänzen sich im Odenwald optimal", wirbt Steffen Deichfuß für die Solardraisine. Eine Idylle, die bei genauem Blick trügt.