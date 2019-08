Kassel/Erbach/Darmstadt. (dpa/lhe) Das Land Hessen hat zu Recht die Windkraftplanung von zwölf Städten und Gemeinden aus dem Odenwaldkreis abgelehnt. Der Verwaltungsgerichtshof Kassel wies am Montag eine entsprechende Klage der Kommunen ab. Diese hätten zu Unrecht einen 1000-Meter-Mindestabstand zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen als Ausschlusskriterium für Windradstandorte angesehen, erklärte das Gericht. Die Kommunen hätten stattdessen eine Abwägung über Abstände zulassen müssen. Die Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen, eine Nichtzulassungsbeschwerde ist möglich. (Az.: 4 A 2426/17)

16 Windräder drehen sich bisher im Odenwaldkreis. Der Bau weiterer Anlagen ist umstritten, aber landespolitisch gewollt. Um die Beeinträchtigung der Landschaft gering zu halten, werden Flächen für Windräder ausgewiesen. 2010 hatten die Gemeinden das selbst in die Hand genommen. Der sogenannte Flächennutzungsplan sollte festlegen, wo in Zukunft im Odenwald weitere Windräder gebaut werden dürfen. Doch das Regierungspräsidium Darmstadt verweigerte 2015 die Zustimmung.

Das Land Hessen arbeitet an einer eigenen Planung für Windkraft, dem Teilplan Energie Südhessen (TPEE). Die Kommunen halten ihren Plan im Bezug auf den Odenwaldkreis für besser: Er enthalte mit 1,6 Prozent der Kreisfläche weniger Raum für Windkraft als der TPEE (2,7 Prozent) und konzentriere die Anlagen auf wenige Standorte.

Beendet ist der Streit um Windkraft im Odenwald mit dem Urteil nicht. Denn im Odenwaldkreis sieht man sich weiter übermäßig durch Windkraftflächen belastet. Der Odenwaldkreis hat bereits finanzielle Unterstützung angekündigt, falls die Kommunen gegen den Windkraftplan des Landes vor Gericht ziehen.

Update: 17 Uhr

Odenwald. (dpa-lhe) Ein Prozess um die umstrittene Windkraftplanung im Odenwald hat am Montag vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) Kassel begonnen. Dabei entscheiden die Richter über einen Plan von zwölf Städten und Gemeinden des Odenwaldkreises, mit dem Flächen für Windkraftanlagen festgelegt werden sollen.

Das Land Hessen hatte diesen wegen naturschutzrechtlicher Gründe nicht genehmigt - unter anderem weil es Vorkommen der Mopsfledermaus auf Flächen für den Windradbau nicht ausreichend berücksichtigt sah. Es handele sich um eine von den "besonders konfliktträchtigen Arten", sagte die Vertreterin des Landes.

Die Kommunen wollen mit dem sogenannten Flächennutzungsplan den Bau von Windrädern begrenzen und auf einige Gebiete konzentrieren. Dazu muss der Bau auf den vorgesehenen Flächen tatsächlich möglich sein und darf nicht am Artenschutz scheitern. Laut dem Land müssen daher schon im Plan Konflikte mit der Fledermaus verhindert werden. Die Kommunen argumentieren dagegen, dass später bei der Genehmigung festgelegte Betriebsauflagen für Windräder ausreichend seien. Sie wollen die Zustimmung des Landes auf dem Klageweg erreichen.

Was den Fall besonders macht: Der Plan der Kommunen widerspricht in Teilen einer umstrittenen Planung für die gesamte Region, dem Teilplan Energie Südhessen (TPEE). Über diesen wird das Land demnächst entscheiden. Der Plan sieht laut dem Odenwaldkreis mehr Flächen für Windkraftanlagen vor. Ein Urteil soll voraussichtlich noch am Montag fallen.