Oberzent. (cab) Die Ideen von Studierenden der Hochschule Geisenheim und der Technischen Universität Darmstadt bringen Bewegung in die Debatte über die Zukunft der Burgruine Freienstein in Oberzent. Angehende Landschaftsarchitekten und Architekten haben ihre fünf Entwürfe jetzt der Bevölkerung präsentiert.

Das Interesse war groß. Die Burgruine im Ortsteil Gammelsbach gilt als besonderes Schmuckstück - und hat das Zeug zum Wahrzeichen der neuen Stadt im Süden des hessischen Odenwaldkreises. Bürgermeister Christian Kehrer sagte: "Es muss das Interesse aller sein, das Denkmal vor dem Tod zu bewahren".

Einer Studentengruppe schwebt vor, in der Burgruine ein Panorama- und ein Wellnessbad samt Liegewiese einzurichten. Die Ruine soll so als "Oase in Oberzent" an Ausstrahlung gewinnen. Ein Stück des Geländes soll öffentlich zugänglich sein, auch ein Café mit Dachterrasse gehört zu diesem Teil.

Kernelement eines zweiten Entwurfs ist eine Bühne für Kultur-Events; es soll aber auch einen Multifunktionsraum mit Blick auf die Burgmauern geben, etwa für Hochzeiten. Um die Burg herum soll ein Rundweg angelegt werden, vorgesehen ist ebenso eine Kletterwand.

Geht es nach der dritten Gruppe, wird aus der Burg an Wochentagen eine "outdoor-escape-area" - ein Camp, in dem Gruppen Aufgaben erledigen, sich aber auch entspannen können. Auffälligstes Merkmal ist ein Flugzeugwrack, das in die Ruine integriert wird.

An Wochenenden können Bürger und andere Besucher die Ruine nutzen, etwa für Feste. Die vierte Gruppe will die historische Bausubstanz durch moderne Architektur ergänzen - mit "neuen Materialien, einem neuen Anspruch an den Raum und einer neuen Nutzung".

Geplant sind zum Beispiel eine Dachterrasse und ein Seminarraum. Die fünfte Gruppe schließlich möchte nur minimale Änderungen vornehmen und Stege anlegen, auf denen man die Burg erkunden kann. Der Schwerpunkt liegt auf einer groß angelegten Sammlung von Ideen aus der Bürgerschaft zur Zukunft der Ruine.

Jetzt wollen sich die örtlichen Gremien mit den Ideen befassen. Das kündigte Kehrer an. Die Pläne sollen in Oberzent der Öffentlichkeit für die weitere Diskussion zugänglich gemacht werden.