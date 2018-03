Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Am Ende des Spektakels "Night of the Proms" steht immer ein kollektiver Auftritt aller Stars. Der finale Titel heißt in diesem Jahr leider "Sky full of Stars", eine schlichte Komposition von Coldplay, der wohl überschätztesten Band der Gegenwart. Aber das bleibt wirklich der einzige Wermutstropfen eines fantastischen Konzertabends.

Die Mannheimer SAP Arena ist bis unters Dach gefüllt, als sich Klassik, Pop und Rock wieder die Hand reichen. Im Tross der Tournee sind unverwechselbare Stimmen dabei, etwa die von Supertramp, Chicago oder den Spice Girls. Es sind aber die Rapper Mateo Jasik, Johnny Strange und Don Cali samt DJ Chino von der Multi-Kulti-Truppe Culcha Candela, die gleich zu Beginn Bewegung in den Saal bringen.

Bei Hits wie "Hamma" oder "Monsta" lassen die Berliner Launebären das noch träge Publikum zu gymnastischen Höchstleistungen auflaufen. Sieben Schritte nach links, sieben nach rechts, die Arme hoch, und das Eis ist gebrochen. Das Antwerp Philharmonic Orchestra unter Alexandra Arrieche sorgt für die klassische Note, wenngleich dieses Genre im Programm weniger Raum einnimmt als in früheren Jahren. Ludwig van Beethovens "4. Sinfonie" oder Griegs "In The Hall Of The Mountain King" werden nur auszugsweise gespielt. Dies tut der Stimmung aber keinen Abbruch. Denn die musikalischen Leckerbissen heißen Roger Hodgson, Peter Cetera und Melanie C.

Der 67-jährige Hodgson, ehemals Kopf von Supertramp, bringt seine Hits wie "Dreamer" oder "Give A Little Bit" nahezu im Originalgewand auf die Bühne. Auch Cetera ist gewissermaßen ein alter Haudegen, der Jahrzehnte lang der Dampfkapelle Chicago sein Timbre lieh. "If You Leave Me Now", "You’re The Inspiration"und "Hard To Say I’m Sorry" schmusen sich noch immer sofort ins Ohr, dabei erstrahlt die Arena in einem großen Meer bunter Lichtlein. Ein wenig unsicher kommt der 73-Jährige anfangs zwar rüber, aber das ist nach dreißig Jahren Bühnenabstinenz kein Wunder. "25 Or 6 To 4" erinnert allerdings daran, was für einen Bums seine Ex-Band in den 70ern noch hatte, bevor sie zur Stehbluesband mutierte.

Das Ex-Spice Girl Melanie C. zeigt bei "Never Be The Same Again" und ihrem bislang wohl größten Hit "First Day Of My Life", was das musikalisch erfolgreichste "Gewürzmädchen" immer noch drauf hat. Die Institution John Miles begeistert gewohnt routiniert und fehlerfrei am Flügel, an der Gitarre und natürlich mit seiner Allzeithymne "Music".

Und last but not least erobert auch die 16-jährige Pianistin Emily Bear bei der "Night of the Proms 2017" die Herzen des Publikums im Sturm. Die virtuose Künstlerin schwebt während ihrer Performance meterhoch langsam über die Köpfe der staunenden Zuhörer - und zwar samt Klavier.

Nach drei Stunden Feuerwerk für die Sinne ist Schluss mit dem unterhaltsamen und leicht bekömmlichen Crossover-Marathon - aber nur bis zum nächsten Jahr ...