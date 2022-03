Neulußheim. (pol/mare) Eine 84-jährige Autofahrerin hat am Montagmorgen in Neulußheim einen Kinderwagen erfasst. Das berichtet die Polizei.

Gegen 9.45 Uhr fuhr demnach eine 84-Jährige mit ihrem Smart auf der St.-Leoner-Straße in Fahrtrichtung Altlußheim, als sie in Höhe der Kirchenstraße eine 31-Jährige übersah. Sie wollte dort mit ihren beiden Kindern über den Fußgängerüberweg auf die andere Straßenseite gehen.

Die 84-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern und erfasste den Kinderwagen. Durch den Aufprall brach das Gestell des Wagens und das elf Monate alte Kleinkind stürzte auf die Fahrbahn. Es wurde dabei am Kopf verletzt.

Die 31-jährige Mutter sowie ihr acht Jahre altes Kind blieben hingegen unverletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kleinkind in eine Klinik. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die 84-Jährige offenbar derart stark durch die tiefstehende Sonne geblendet, dass sie die junge Familie übersah. An dem Auto entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 1500 Euro.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.