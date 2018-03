Der Einzug der Sternsinger gehört zu den schönen Traditionen des Neujahrsempfangs in Ketsch, der wieder viele Hundert Gäste in die Rheinhalle lockte. Foto: Lenhardt

Ketsch. (stek) "Es war ein bewegtes Jahr. Und auch das Jahr 2018 wird uns wohl in Atem halten", so Bürgermeister Jürgen Kappenstein nach einem äußerst schwungvollen Auftakt des Musikvereins Ketsch für den Neujahrsempfang in der Rheinhalle.

Von Terror und Intoleranz über Trump, Brexit und endlose Sondierungen in Berlin bis hin zur Schwetzinger Straße, dem Marktplatz und der Umgestaltung der Schullandschaft ist viel in Bewegung. Manches davon kaum beeinflussbar, weil einfach zu unberechenbar, gestand der Bürgermeister ein. Aber trotzdem seien die Menschen keine Spielbälle des Schicksals. Im Gegenteil. Engagement mache den Unterschied: "Ich bin davon überzeugt, dass wir etwas bewegen und die Welt damit auch ein Stück weit besser machen können." Deshalb gilt für Kappenstein: "Kommune heißt Gemeinschaft. Ketsch, das sind wir alle." Nur wenn dieser Gedanke beherzigt werde und sich jeder als Teil von etwas Größerem verstehe, könnten auch große Herausforderungen gemeistert werden.

Die Rheinhalle war gut besucht. Viele Hundert Gäste nutzten diesen ersten offiziellen Termin der Jahres für Begegnungen und Gespräche. Neben viel Familiärem nahm dabei auch die Politik einen beachtlichen Raum ein. Und da passte es gut, dass der Bürgermeister zumindest grob den Stand der Dinge und einige wichtige Veränderungen und Entwicklungen vor Ort in kurzen, aber eindrücklichen Worten erläuterte. Die Politik auf der sogenannten großen Bühne sorge dabei durchaus für Stirnrunzeln. Von europäischen Gräben bis zu twitternden Präsidenten gebe es durchaus Gründe nicht gerade jubelnd ins Jahr 2018 zu stürmen. Ganz anders die Enderle-Gemeinde. "Wir stehen gut da", so sein klares Statement. Überall spüre er Dynamik, Kreativität und Tatendrang. Ganz oben auf der Haben-Seite sieht der Bürgermeister den Haushalt. Nicht nur der Schuldenstand sei im Vergleich zu anderen Kreisgemeinden "sensationell niedrig". Auch die Investitionen von rund 29 Millionen Euro bis 2021 könnten ohne Kredite gestemmt werden: "Darauf dürfen wir stolz sein." Denn mit diesem Geld werde Zukunft gebaut. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang sei der Umbau der Neurottschule in eine Gemeinschaftsschule. Neben Lernbüros und einer bereits installierten Außenfluchttreppe stehe vor allem der Mensa-Neubau im Fokus. Noch dieses Jahr soll mit dem Bau begonnen werden. Am Ende werden die Umgestaltung der Neurottschule und der Mensaneubau mit rund zehn Millionen Euro zu Buche schlagen.

Abgeschlossen wird dieses Jahr auch die Neugestaltung der Schwetzinger Straße. Im Herbst wird sie wieder komplett befahrbar sein. Spätestens dann beginnen die Arbeiten auf dem "viel diskutierten Marktplatz". Ein Jahr wird die Neugestaltung in Anspruch nehmen und rund 3,2 Millionen Euro kosten. Und am Ende, da war sich Kappenstein sicher, wird das Ergebnis alle Zweifler überzeugen.

Ebenfalls Erfreuliches konnte der Bürgermeister bei der Kinderbetreuung vermelden. Mit dem Interimskindergarten an der Mannheimer Straße, Ecke Gartenstraße, sei Platz für 62 Kinder geschaffen worden, was dem momentanen Bedarf entspreche. Angesichts der Entwicklung im Neubaugebiet Fünfvierteläcker - "Hier schießen die Häuser wie Pilze aus dem Boden" - dürfte der Bedarf jedoch bald wieder steigen und die Gemeinde erneut vor der Aufgabe stehen, mehr Betreuungsplätze zu schaffen. Gut steht die Gemeinde in den Augen Kappensteins auch bei der Integration und Betreuung Geflüchteter da: "Wir sind auch dank vieler ehrenamtlicher Helfer weit gekommen." Und genau das sei es, was den erwähnten Gemeinschaftsgeist in Ketsch ausmache: sich einbringen, aufeinander zugehen und zum Wohle aller an einem Strang ziehen.

Vor dem traditionellen Einzug der Sternsinger und der närrischen Horden der Karnevalsgesellschaft Narrhalla ehrte Kappenstein noch 14 Blutspender, die ihr Blut für das Leben anderer Menschen gaben. Neben neun zehn- und drei 25-maligen Spendern wurden Mathias Müller für 50 und Willi Bletsch für 75 Blutspenden geehrt.