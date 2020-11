Von Harald Berlinghof

Bruchsal. Was da über dem Erdboden durch die Luft saust, wirkt von unten betrachtet wie eine Mischung aus einem Helikopter und einer überdimensionierten Drohne. Aber das typische Rattern eines Hubschraubers fehlt. Fast lautlos schwirrt der "Volocity" vorbei. Die Kraft seiner 18 Rotoren stammt aus einem Paket von neun elektrischen Lithium-Ionen-Batterien, die genug Energie enthalten, um die bemannte Drohne 35 Kilometer weit mit einer Maximalgeschwindigkeit von 110 km/h voranzutreiben.

Vor gut einem Jahr wurde das Lufttaxi der Öffentlichkeit präsentiert. Zwei Personen mit Handgepäck, einer maximalen Nutzlast von etwa 200 Kilo, soll das neuartige Fluggerät transportieren können. So könnte die Zukunft der Mobilität in der Luft aussehen, wenn man dem Forschungsansatz der Bruchsaler Firma Volocopter folgt. Schon 2017 hatte das Unternehmen bereits in Dubai den Testbetrieb aufgenommen.

Jetzt stellte die ADAC-Luftrettung in Kooperation mit der Hightech-Firma eine Machbarkeitsstudie vor, in der herausgearbeitet wurde, dass solche Multicopter wie der "Volocity" auch dazu geeignet sind, für schnelle Notarzteinsätze die Rettungsflotte der ADAC-Hubschrauber zu ergänzen. Ein Patiententransport mit Hilfe des 700 Kilo leichten Fluggeräts ist in der bisherigen Ausführung allerdings nicht vorgesehen.

Der "Volocity" soll, wenn alles läuft wie geplant, ab 2023 in einer Testphase im gelben ADAC-Design als reiner Notarzt-Transporter genutzt werden. In zwei Modellregionen in Ansbach-Dinkelsbühl (Bayern) und Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) wird das Forschungsprojekt in der Praxis erprobt. Am bayerischen Standort ist bereits ein ADAC-Rettungshubschrauber stationiert, der durch einen Multikopter ergänzt wird. In Idar-Oberstein dagegen wird ein reiner Multicopter-Rettungsstandort entstehen.

Die technische Basis der neuartigen Rettungsarztzubringer ist der "Volocity" von Volocopter. Bei dem Unternehmen ist man sicher, dass saubere, leise und schnelle elektrische Flugtaxis zur Mobilität der Zukunft gehören werden. Und die Zukunft steht laut Volocopter unmittelbar bevor. Firmenvertreter sind davon überzeugt, dass das Unternehmen im weltweiten Rennen um die Markteinführung eines Flugtaxis die Nase vorne hat.

Der Weg vom Stadtkern zum Flughafen ist nur noch eine Frage von Minuten Kein Stau, keine Ampeln, keine Umwege, dafür eine atemberaubende Aussicht. Der Nutzen eines solchen Gerätes wird in Bruchsal hoch eingeschätzt. Gegenwärtig laufen technische Probeflüge unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Gelände des Unternehmens. Die zusätzlichen Multicopter innerhalb der ADAC-Luftrettung sollen die bisherigen Hubschrauber ergänzen und entlasten.

Die bemannten Multikopter könnten die notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung verbessern. Zu diesem Ergebnis kommt die 130 Seiten starke ADAC-Studie. Ein Pilot und ein Notarzt werden demnach mit dem Fluggerät vor Ort gebracht. In einem Rettungshubschrauber befinden sich allerdings drei Personen: Pilot, Arzt und Notfallsanitäter. Das ist an Bord eines Multicopters wegen der geringeren Tragkraft bislang nicht möglich.

Doch tatsächlich fungieren die gegenwärtigen Rettungshubschrauber in 60 Prozent aller Einsätze als reiner Notarzttransport. Übernehmen die wirtschaftlicheren Multicopter diese Aufgaben, werden Kapazitäten bei den Rettungshelikoptern für Patiententransporte in weit entfernte Spezialkliniken frei, wie es in der Studie heißt. Multikopter könnten demnach Notärzte schneller als Rettungsfahrzeuge an ihre Einsatzorte bringen und damit mehr Patienten in einem größeren Versorgungsgebiet erreichen. Das Fluggerät wird damit zu einem entscheidenden Mittel im Kampf gegen den vielerorts herrschenden Notarztmangel.

Die Eintreffzeiten der Notfallmediziner haben sich in den vergangenen Jahren aufgrund einer höheren Verkehrsdichte um fast 40 Prozent verlängert. "Der zunehmende Personalmangel ist eine große Herausforderung für die Versorgung der Bevölkerung, insbesondere auf dem Land. Deshalb hat die ADAC-Stiftung dieses Forschungsprojekt konzeptionell und finanziell unterstützt. "Jetzt blicken wir gespannt auf die Praxistests", sagt Vorstand Andrea David.

Vorteile soll der Multicopter vor allem im ländlichen Bereich gegenüber Rettungsfahrzeugen haben. Er hat dank seiner 18, über zwei Meter durchmessenden Rotoren eine hohe Ausfallsicherheit. Der gesamte Durchmesser des Fluggeräts beträgt inklusive der Rotoren 11,3 Meter. In etwa vier Jahren soll die Reichweite auf 150 Kilometer ausgedehnt sein, die Fluggeschwindigkeit bis zu 150 km/h betragen.