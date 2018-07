Von Carsten Blaue

Mannheim. Nicht nur rund um Sinsheim gleicht die Autobahn A6 einer einzigen Baustelle. Auch weiter nördlich, an den Landesgrenzen zwischen der Rheinbrücke und dem Viernheimer Dreieck, wird geschafft. Im Mai begann hier der zweite Bauabschnitt der großen Sanierung. Der Neubau der Autobahnbrücke über der Bundesstraße B44 bei der Anschlussstelle Sandhofen steht an. Außerdem werden hier die Auf- und Abfahrten erneuert.

Und das bedeutet zahlreiche Sperrungen - zunächst bis zum März im kommenden Jahr. Und zwar immer an Wochenenden, um die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Außerdem bleibt so das große Fachmarktzentrum nordwestlich der Anschlussstelle an Werktagen erreichbar. Meistens zumindest.

Hier ein Überblick über die anstehenden Arbeiten und die geplanten Sperrungszeiten:

Freitag, 13. Juli, 9 Uhr, bis Montag, 16. Juli, 5 Uhr: Die südliche Ausfahrt der Autobahn wird für die Erneuerung der Fahrbahndecken voll gesperrt.

Freitag, 13. Juli, 14 Uhr, bis Montag, 16. Juli, 5 Uhr: Die südlichen Auffahrten sowie die nordwestliche Auffahrtsrampe zwischen der B44 und der A6 werden voll gesperrt, weil auch hier der Straßenbelag neu gebaut wird.

Samstag, 21. Juli, gegen 22 Uhr, bis Sonntag, 22. Juli, 8 Uhr: Zwischen den Ästen der Anschlussstelle, im Bereich der Autobahnunterführung, wird die B44 dicht gemacht, um eine Behelfsbrücke einzuheben.

Freitag, 3. August, etwa 22 Uhr, bis Montag, 6. August, 5 Uhr: Die B44 wird im Bereich der Autobahnunterführung und der nordwestlichen Autobahnausfahrt in Richtung Sandhofen komplett gesperrt, damit der Überbau, auf dem die Autobahn verläuft, zurückgebaut werden kann. Außerdem wird die Fahrbahndecke in der Ausfahrt saniert.

Samstag, 13. Oktober, 22 Uhr, bis Sonntag, 14. Oktober, 8 Uhr: Während dieser Vollsperrung der B44 im Bereich des Unterführungsbauwerks und der nordwestlichen Ausfahrtrampe in Fahrtrichtung Sandhofen werden die Träger eingehoben, auf denen später der südliche Teil der neuen Autobahnbrücke ruhen soll.

Samstag, 2. Februar 2019, 22 Uhr, bis Sonntag, 3. Februar 2019, 8 Uhr: Die Behelfsbrücke soll ihren Zweck erfüllt haben und entfernt werden. Dafür sind die B44 erneut im Bereich des Autobahnunterführung zwischen den Anschlussästen sowie die Autobahnausfahrt in Richtung Sandhofen für eine Nacht zu.

Samstag, 30. März 2019, 22 Uhr, bis Sonntag, 31. März 2019, 8 Uhr: Schließlich werden auch die Träger für den nördlichen Teil der neuen Autobahnbrücke eingebaut. Daher wird man auf der Bundesstraße auch in dieser Nacht nicht unter der Autobahn durchkommen. Und von der A6 ist erneut die Abfahrt in Richtung Sandhofen nicht möglich.

Vor den einzelnen Sperrungen will das Regierungspräsidium in Karlsruhe (RP) rechtzeitig über Details informieren. Die Behörde peilt an, dass die Sanierung der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen im Juli kommenden Jahres komplett fertig ist. Danach sind noch die Fahrbahnerneuerungen auf der A6 bis zur hessischen Landesgrenze zu machen.

Bis Ende 2020 soll die Sanierung der A6 auf dem knapp neun Kilometer langen Abschnitt zwischen der Rheinbrücke, die Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg verbindet, und dem Viernheimer Dreieck in Hessen abgeschlossen sein. Das RP rechnet mit Kosten in Höhe von 27 Millionen Euro.