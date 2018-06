Von Alexander Albrecht

Dossenheim. Der Dossenheimer Standort des Julius-Kühn-Instituts (JKI; siehe Hintergrund) vergrößert sich - und wird zum größten und bedeutendsten in Süddeutschland. Ende nächsten Jahres, spätestens Anfang 2020, sollen 80 Mitarbeiter in das neue dreigeschossige Büro- und Laborgebäude einziehen, für das am Dienstag Richtfest gefeiert worden ist. Das aktuelle und in die Jahre gekommene Domizil wird dagegen abgerissen, lediglich die unterirdische "Technikzentrale" des Hauses bleibt erhalten. Die Hälfte des Forschungspersonals stammt aus Darmstadt. Das dortige Institut für biologischen Pflanzenschutz (BI) wechselt nach Dossenheim, bleibt aber eigenständig. Die Hessen teilen sich den Neubau mit ihren Kollegen vom Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau (OW). Schon die Namen der Einrichtungen legen Synergieeffekte und Kooperationen nahe.

Hintergrund - Julius Kühn-Institut Das Julius Kühn-Institut (JKI) entstand im Jahr 2008. Mehrere Forschungsinstitute des Bundeslandwirtschaftsministeriums wurden im JKI zusammengelegt. Es widmet sich der Züchtungs- und Pflegeforschung in Land- und Forstwirtschaft und Fragen der Zucht von Kulturpflanzen. Eingeschlossen sind hier beispielsweise auch die Pflanzengesundheit sowie der Bienenschutz. Niederlassungen gibt es unter anderen in Quedlinburg, Berlin, Siebeldingen und Braunschweig. Das JKI feiert zwar sein zehnjähriges Bestehen. Keimzelle des Instituts ist jedoch die 1898 gegründete "Biologische Abteilung für Land- und Forstwirtschaft am Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin-Dahlem". Benannt ist das JKI nach dem Agrarwissenschaftler Julius Kühn. Dieser gilt als einer der bedeutendsten Reformatoren der Landwirtschaftslehre und als wegweisender Gestalter des landwirtschaftlichen Universitätsstudiums in Deutschland.

"Natürlich streben wir eine engere Zusammenarbeit unter einem Dach an", sagte denn auch Professor Wilhelm Jelkmann, der Leiter des OW. "Die Idee dazu entstand schon vor mehr als zehn Jahren." Jelkmanns Team erarbeitet die biologischen Grundlagen für das Vorkommen von schädlichen Insekten, Pilzen, Mikroorganismen im Obst- und Weinbau. "Wir entwickeln in Dossenheim entsprechende Bekämpfungsstrategien", erklärte der OW-Chef. Ziel sei es dabei auch, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Praxis zu verringern. Erfolge verzeichnet haben die Forscher unter anderem im Kampf gegen Apfelschorf und die Kirschessigfliege, die seit fünf Jahren Obsterzeugern und Winzern das Leben schwer macht.

Die Labordiagnostik habe sich so weit entwickelt, das sie sich kaum noch von jener in der Veterinärmedizin unterscheide, so Jelkmann. Profitieren werden die Dossenheimer Wissenschaftler künftig auf dem kurzen Dienstweg von den Darmstädtern, die Schaderreger und deren Gegenspieler erforschen. Die Erkenntnisse dienen dazu, biologische Verfahren des Pflanzenschutzes zu entwickeln, und schließen die Anzucht von Mikroorganismen, Viren, Insekten oder Milben ein. Untersucht werden auch Naturstoffe, die geeignet sind, Erreger zu bekämpfen beziehungsweise die natürlichen Abwehrkräfte der Pflanzen zu fördern. Sich Austauschen und miteinander ins Gespräch kommen sollen die jeweils 40 Mitarbeiter der zwei Institute im großräumigen Atrium.

"Viele Köche sind dabei, aber der Brei schmeckt exzellent", wandelte Georg F. Backhaus, Präsident des Julius-Kühn-Instituts, eine bekannte Weisheit ab und erinnerte an die große Zahl der Beteiligten an dem von Obstgärten und Feldern flankierten Neubau mit seiner Nutzfläche von 3350 Quadratmetern, allen voran an die beiden federführenden Behörden: die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigentümerin und das Staatliche Hochbauamt Heidelberg, das die Baumaßnahme vor Ort betreut. Besonders erfreulich sei, so Ralf Poss vom Bundesinnen- und -bauministerium, dass die Kosten im Rahmen geblieben sind. 2012 sei die Investition auf rund 20 Millionen Euro beziffert worden, heute gehe man von circa 23 Millionen Euro aus.