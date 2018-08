Von Manon Lorenz

Neckartal-Odenwald. Der Neckarsteig ist bei der Abstimmung des "Wandermagazins" in der Kategorie "Weitwanderwege" zu "Deutschlands schönstem Wanderweg 2018" gewählt worden. Insgesamt stimmten rund 18.200 Personen ab, von denen sich über 13 Prozent für den Steig im romantischen Neckartal aussprachen. 15 weitere Wege standen zur Auswahl, gegen die sich der Neckarsteig aber klar behaupten konnte. Beachtlich ist, dass allein 3000 Stimmkarten aus der Region zusammenkamen, die wesentlich zum Ergebnis beigetragen haben. Der Preis wird am 1. September auf der Wander- und Trekkingmesse "Tour Natur" in Düsseldorf verliehen.

"Diese positive Resonanz auf den Neckarsteig als touristisches Angebot freut mich sehr", zeigt sich der Vorsitzende der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO), Landrat Achim Brötel, angesichts der Auszeichnung äußerst zufrieden. "Und für die Menschen vor Ort, die an dem Weg mitgearbeitet haben und mitarbeiten, ist diese Wahl auch eine tolle Bestätigung ihrer Arbeit."

Der 128 Kilometer lange Steig, der in neun Etappen durch den Großen und Kleinen Odenwald sowie den Kraichgau von Bad Wimpfen nach Heidelberg führt, bietet alles, was das Wandererherz begehrt: Naturnahe Wege, romantische Burgen und Schlösser, Kulturlandschaft und nicht zuletzt auch kulinarische Höhepunkte wie den Grünkern. Die durchgängig guten Markierungen machen ein Verlaufen praktisch unmöglich.

"Solch eine Auszeichnung zieht die Aufmerksamkeit auf unsere Region und lockt natürlich noch mehr Gäste hierher. Wir bleiben deshalb jetzt am Ball und werden unser Wanderangebot stetig auf höchstem Niveau halten und weiter ausbauen", freut sich Tina Last, Geschäftsführerin der TGO, über den Sieg.

Auf seinen schlingenreichen Pfaden führt der Neckarsteig an 17 Burgen, Burgruinen und Schlössern vorbei. Malerische Altstädtchen mit Fachwerkambiente und mittelalterlichen Stadtmauerzügen wie Mosbach und Eberbach säumen den als "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" zertifizierten Weitwanderweg. Den städtischen Höhepunkt am Ende des Steigs bildet Heidelberg mit seinem berühmten Schloss. Mal links, mal rechts des Neckars, mal hoch oben mit Blick in die Tiefe und mal in Augenhöhe vis-à-vis, verläuft der Neckarsteig durch das Flusstal.

Den zweiten Platz in der Kategorie "Weitwanderwege" belegte der 74 Kilometer lange "Lieserpfad" in Rheinland-Pfalz, der in vier Etappen durch die Vulkaneifel führt. Platz drei sicherte sich schließlich der "Nibelungensteig", der auf 130 Kilometern die Hessische Bergstraße, den Hessischen Odenwald und das Mainland passiert. In sieben Etappen geht es von Zwingenberg an der Bergstraße nach Freudenberg am Main.

Neben den drei schönsten Weitwanderwegen wurden auch Deutschlands beliebteste Kurz-, Halbtages- und Tagestouren ermittelt. Auf dem ersten Platz landete der "Masdascher Burgherrenweg" im Hunsrück, gefolgt von der "Felsenrunde" auf der Schwäbischen Alb und dem "Hatzenporter Laysteig" entlang der Mosel.

Info: Weitere Auskünfte über den Neckarsteig erhalten Interessierte beim Neckarsteig-Büro in Mosbach unter der Telefonnummer 0 62 61 / 84 13 86 oder im Internet unter www.neckar-steig.de.