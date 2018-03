Von Alexander Albrecht

Mannheim. Sie soll der RNV den Spiegel vorhalten. Offen und schonungslos, das ist ihr Auftrag. Als die Ombudsfrau Ruhan Karakul am Mittwochvormittag die Ergebnisse ihrer Ermittlungen zum "Naziskandal" bei der Verkehrsgesellschaft vorträgt, sitzt Martin in der Beek mit ernster Miene und heruntergezogenen Mundwinkeln neben ihr. Was Karakul und Mitarbeiter der Unternehmensagentur "Ernst & Young" in den vergangenen Monaten recherchiert haben, ist nicht nur für ihn erschreckend.

Ein kleiner, harter Kern der Belegschaft hat sich offen rassistisch geäußert und verhalten - fast immer unwidersprochen, mitunter sei sogar Verständnis aufgebracht worden. Karakul spricht von einer "Kultur des Wegschauens und Relativierens" und nennt bei der Pressekonferenz zahlreiche Beispiele.

Da soll ein Fahrer offen den "Hitlergruß" gezeigt, ein anderer Mitarbeiter geprahlt haben, er wolle alle Syrer erschießen. Auch sollen Straßenbahnlenker bewusst an Stationen mit wartenden Flüchtlingen vorbeigefahren sein. "Asylantenexpress" nannten manche RNVler spöttisch die entsprechenden Linien. Mitarbeiter hätten den Holocaust geleugnet, und es sollen Sätze gefallen sein wie "Man soll alle Ausländer im KZ eliminieren". Ein Zeuge sagte, im Pausenraum hätte "eine Stimmung wie beim Reichsparteitag" geherrscht.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein ehemaliger Mitarbeiter des Verkehrsverbunds, der von April 2015 bis Februar 2016 heimlich mit seinem Smartphone Kollegen filmte, die unverhohlen gegen Ausländer hetzten. Ein Jahr später übergab der Mann seine Mitschnitte an die Staatsanwaltschaft, die nach wie vor ermittelt.

Von Anfang Juni bis Mitte Juli arbeiteten Karakul und ihr Team die Vorfälle auf, ließen Tonaufnahmen transkribieren, beschafften sich Unterlagen, sichteten die Videos, sprachen mit Beschuldigten und Zeugen. Dazu werteten sie Anrufe aus, die die RNV unter einer zeitweise geschalteten Telefonnummer erhalten hatte. Die Interviews mit den Mitarbeitern seien schwierig gewesen, sagt Karakul. Sie sei auf eine "generelle Blockadehaltung" gestoßen. Die meisten Befragten wollten nichts gesehen und gehört haben oder behaupteten, sich an nichts mehr erinnern zu können, was die "Sonderermittlerin" als wenig glaubhaft erachtete. Zumal eine WhatsApp-Gruppe bestanden habe, in der Beschäftigte übel gegen Migranten vom Leder zogen.

Auch viel Wut schlug Karakul entgegen. RNVler bezichtigten sie, eine Hexenjagd zu veranstalten und Kollegen an den Pranger stellen zu wollen. Zudem seien Teile des Betriebsrats auf Konfrontation gegangen oder hätten die Vorwürfe mit den Worten "Ist doch alles nicht so schlimm" bagatellisiert.

Bezeichnend fand Karakul, dass keiner der Beschuldigten sich die Aufzeichnungen ansehen wollte. Stattdessen seien die Beleidigungen bestritten ("Ich bin kein Rassist") oder als "Stammtischgeschwätz", "Dampf ablassen" oder "Affektaussagen" verharmlost worden.

Andere redeten sich um Kopf und Kragen: So verwendete einer mehrfach das Wort "Neger", ein Kollege argumentierte, er habe eben "eine andere politische Sicht". Der Fahrer mit dem ausgestreckten Arm beteuerte, er habe nicht den "Hitler-Gruß", sondern den "Römischen Gruß" gezeigt.

Viele Beschäftigte regten sich darüber auf, dass ein Teil der Videoaufnahmen im geschützten Pausenraum entstanden sei. Wenngleich sich die Vorfälle zur Hochphase der Flüchtlingskrise abspielten, als die Fahrzeuge voll und das Personal gestresst gewesen sei: "Wir werden das nicht tolerieren und schauen jetzt ganz genau hin", verspricht RNV-Geschäftsführer in der Beek. Personelle Konsequenzen hat das Unternehmen bereits gezogen. Das Unternehmen trennte sich von drei Fahrern und zwei Werkstattmitarbeitern. Zwei Angestellten sei fristlos gekündigt worden, bei den drei anderen gebe es einen Aufhebungsvertrag ohne Abfindung. Zudem sei ein Mitarbeiter abgemahnt und versetzt worden. In der Beek kündigt weitere Maßnahmen an. So will die RNV die Stelle eines "Vielfalt-Managers" schaffen. Bei der Verkehrsgesellschaft arbeiteten 2100 Menschen aus 48 Nationen, so der Geschäftsführer. Man habe die "Mannheimer Erklärung" für ein Zusammenleben in Vielfalt unterzeichnet. "Doch unterschreiben ist das eine, wir wollen uns auch daran halten."

Karakul ergänzt, dass es in jedem größeren Unternehmen Mitarbeiter mit rassistischem Gedankengut gebe. "Eine andere Sichtweise wäre naiv." Sie empfiehlt der RNV, konsequenter zu handeln. Dies sei früher ausgeblieben, nicht weil man die rassistischen Auffassung teile, "sondern vielleicht aus Konfliktscheue, Bequemlichkeit und falsch verstandener Kollegialität". Aufsichtsratschef Klaus Dillinger sagt, die Ergebnisse seien bitter und nicht zu verharmlosen. Als öffentliches Unternehmen müsse die RNV eine Vorbildfunktion einnehmen. "Der Grundstein dafür ist gelegt."