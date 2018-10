Von Jennifer Reutter

Hockenheim. Rot-blaue Lichter am Wasserturm lassen es bereits erahnen. Je näher man der Hockenheimer Stadtmitte kommt, desto mehr verschiedene Klänge dringen ans Ohr. Italienische Stimmungsmusik aus dem Eiscafé. Rockige Gitarren aus der Stadtbücherei. Deutscher Schlager aus den Hallen des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums. Menschen aus Hockenheim und Umgebung wissen, was auf dem Programm steht: Am Freitag leitet die Hockenheimer "Nacht der Musik" das ereignisreiche Kerwewochenende ein.

"Wenn in dieser Stadt mal was los ist, nimmt man das mit", sagt die Hockenheimerin Sabine Müller, die bei der Veranstaltung nun zum dritten Mal mit von der Partie ist. Am meisten hat sie sich auf Sean Tracy gefreut. Der hat so viele Fans in die Stadtbücherei gelockt, dass einige Gäste bereits auf den Treppenstufen vor dem eigentlichen Veranstaltungsraum Platz genommen haben. Die Band aus Süddeutschland spielt noch bis spät in die Nacht Klassiker - beispielsweise Songs der Dire Straits. Auch aus weiter Entfernung sind weder Gitarren noch der Jubel der Fans zu überhören. Insgesamt zwölf Musikgruppen treten in der Hockenheimer Innenstadt auf. Alle Veranstaltungsorte sind durch einen gemütlichen Rundgang zu erreichen. Erst um 2 Uhr nachts kehrt Ruhe in den Straßen Hockenheims ein. Bis dahin wird ausgelassen gefeiert.

Die Red Hot Dixie Devils sorgten für die jazzige Note.

Alexander und Christian Schartel bilden die Newcomer-Band Schartel. "Bald veröffentlichen wir unser erstes Album", erzählen die Brüder stolz. Die beiden machen seit 2015 professionell Musik. 20 bis 30 Auftritte im Jahr stehen in ihrem Kalender. Da es sich bei den beiden jungen Musikern um gebürtige Schwetzinger handelt, ist die Hockenheimer "Nacht der Musik" für sie ein Heimspiel.

Am Samstag folgt um 14 Uhr die offizielle Kerweeröffnung mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg - der traditionelle Startschuss für das bunte Treiben auf dem Rummelplatz in der Ortsmitte. Doch für feierwütige Hockenheimer ist noch mehr geboten: Ab 18 Uhr haben sie Einlass in das Festzelt auf dem Zehntscheunenplatz. Ein Kurpfälzer Abend steht auf dem Programm, der jedoch eigentlich ein Oktoberfest ist. Für die passende Bewirtung an diesem Abend ist der Karnevalsverein Hockenheim zuständig. So landen vor allem deftige Speisen wie Schweinshaxe oder Bratwurst auf den Tellern.

Um 19 Uhr folgt ein weiterer Fassanstich. Doch das Bier, welches an die durstigen Gäste ausgeschenkt wird, ist nicht irgendein Bier. Es ist eine für den 1250. Geburtstag Hockenheims produzierte Sonderabfüllung. Das Besondere daran ist der honigähnliche Duft. Die Präsentation des Jubiläumsbiers ist ein erster Startschuss für die Geburtstagsfeierlichkeiten, die sich durch das komplette nächste Jahr ziehen.

Hinter der Organisation der Hockenheimer Kerwe inklusive "Nacht der Musik" steht der Marketingverein Hockenheim. Die Bewohner der Innenstadt nehmen es überraschend gelassen, dass sich ihr Wohngebiet ein Wochenende lang zur Partymeile verwandelt. "Die Hockenheimer sind bereits feiererprobt", sagt Tobias Norting, der Vorsitzende des Marketingvereins Hockenheim. Unter solchen Bedingungen steht einer Neuauflage des Hockenheimer Partywochenendes im nächsten Jahr wohl nichts mehr im Weg.