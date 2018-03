Von Heiko Schattauer

Mosbach/Heidelberg. Um kurz vor 11 Uhr war am Mittwochvormittag die Ungewissheit vorbei und es konnte Entwarnung gegeben werden. "Der seit Dienstagmorgen vermisste 18-jährige Eberbacher meldete sich gegen 10.45 Uhr wohlbehalten beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte", teilte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mannheim kurz und knapp mit.

Im Gespräch mit einem Mitarbeiter der Kripo Heidelberg habe der Schüler versichert, dass es ihm gut gehe und von ihm keine Gefahr ausgegangen sei und ausgehen würde. Wo der Gymnasiast sich seit Dienstagmorgen aufgehalten hat, wollte der Polizeisprecher nicht konkretisieren. Eine Fremd- oder Eigengefährdung sei jedoch nicht erkennbar gewesen, der 18-Jährige nach dem Austausch auf dem Polizeirevier von seinen Eltern abgeholt worden.

Aus deren Wohnung war der junge Mann nach einem Streit, in dessen Verlauf er seine Mutter mit einem Messer bedroht haben soll, in der Nacht auf Dienstag verschwunden.

Mit seinem Verschwinden hatte er am Dienstagmorgen dann am Mosbacher Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (wo er die Kursstufe 2 besucht) eine Schulräumung durch die Polizei ausgelöst, da man nicht ausschließen konnte, dass der 18-Jährige bewaffnet ist und sich in der Schule aufhält.

Von "einer psychischen Ausnahmesituation" des Gesuchten war die Rede, im Gymnasium konnte ihn die Polizei aber nicht auffinden. Nachdem an der Schule am Dienstag zumindest vorübergehend helle Aufregung geherrscht hatte, bemühte man sich gestern nun um Normalität. Die eilige Räumung des Schulgebäudes durch die Polizei hatte schnell weite Kreise gezogen, auch wenn das NKG nur als eine der möglichen Anlaufstellen des vermissten Schülers von den Beamten durchsucht worden war und schnell Entwarnung gegeben werden konnte.

NKG-Schulleiter Jochen Herkert bat am Mittwoch ganz regulär zum Unterricht, nachdem man am Dienstagnachmittag die Eltern via Rundmail über die Geschehnisse vor Ort informiert hatte. Zwei Polizeistreifen waren am Mittwochmorgen gleichwohl im Umfeld der Schule "präventiv" unterwegs, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn bestätigte.

Nachdem bekannt wurde, dass der im Schulbetrieb unauffällige 18-Jährige in Heidelberg wieder aufgetaucht ist, zog die Polizei ab. Zur großen Erleichterung von Schulleiter Herkert, der gestern Verständnis für die Besorgnis von Eltern und Schülern zeigte. Zugleich aber noch einmal unterstrich, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdungslage für Schüler oder auch Lehrer bestanden habe.