Mainz/Kandel. (lrs) Als Konsequenz aus dem gewaltsamen Tod des 15-jährigen Mädchens in Kandel fordert die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der CDU, Julia Klöckner, eine bessere Unterstützung der Jugendämter: "Durch die vielen zu betreuenden, unbegleiteten jugendlichen Flüchtlinge ist für die kommunalen Jugendämter eine sehr schwierige Situation entstanden", sagte Klöckner am gestrigen Donnerstag in Mainz. Diese benötigten eine ausreichende Ausstattung mit Personal und Geld, um die zusätzlichen Aufgaben bewältigen zu können.

Nötig sei auch eine intensive Beratung der Jugendämter mit Blick auf den "besonderen Hintergrund dieser Flüchtlingsgruppe". Klöckner forderte insbesondere eine Entlastung der Jugendämter in der Frage der Altersbestimmung. Sie schlug die Einrichtung von "zentralen Vorclearingstellen" nach saarländischem Vorbild vor.

Als tatverdächtig gilt der ehemalige Freund des Mädchens, ein nach offiziellen Angaben gleichaltriger Flüchtling aus Afghanistan. Ein medizinisches Gutachten soll nun für Klarheit sorgen, ob der Beschuldigte möglicherweise älter ist als angegeben. Nach Aussagen des Kreises Germersheim, bei dem das in diesem Fall zuständige Jugendamt angesiedelt ist, wird eine Volljährigkeit derzeit ausgeschlossen.

Auch Kinder- und Jugendärzte stemmen sich derweil gegen Forderungen aus der Politik, Altersangaben minderjähriger Flüchtlinge obligatorisch zu überprüfen: "Ein solches Vorgehen ist medizinisch schwierig und organisatorisch kaum zu bewältigen", sagte der Präsident des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach.

Bei der Röntgenuntersuchung von Handknochen sei ein entwicklungsabhängiger Korridor von plus/minus zwei Jahren zu berücksichtigen. In Grenzfällen müsse zur Klärung der Frage der Volljährigkeit zur radiologischen Diagnostik eine entwicklungspsychologische Einschätzung erfolgen, gegebenenfalls unter Heranziehung eines Dolmetschers. "Als niedergelassene Ärzte sind wir froh, wenn wir unsere regulären Patienten versorgt bekommen", verwies Fischbach auf den damit verbundenen Aufwand.