Weinheim. (alb) Der seit Mitte Dezember in Untersuchungshaft sitzende Lehrer der Musikschule Badische Bergstraße in Weinheim ist wieder auf freiem Fuß. Der Haftbefehl durch das Amtsgericht Mannheim sei bereits am 19. Januar gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden, sagte der Mannheimer Staatsanwaltschaftssprecher Marc Schreiner der RNZ. Damit ist der Fall aber nicht vom Tisch.

Schreiner bestätigte Informationen dieser Zeitung, wonach dem Mann sexuelle Handlungen an Minderjährigen zur Last gelegt werden. Konkret geht es um zwei Musikschülerinnen, zu denen der Lehrer zwischen 2012 und 2015 zunächst einen "engen, privaten Kontakt" aufgebaut haben soll, erklärt der Sprecher. Im Rahmen dieser "freundschaftlichen Verhältnisse" soll es dann zu den Übergriffen gekommen sein. Dies bestreite der Pädagoge, so Schreiner, und es gelte die Unschuldsvermutung. Ermittlungen der vergangenen Wochen hätten ergeben, dass von den Vorwürfen keine aktuellen Schülerinnen betroffen sind.

Musikschulleiter Jürgen Osuchowski hatte den Pädagogen gegenüber der RNZ als "ungemein beliebten" und "sehr sympathischen Kollegen" beschrieben. Es sei nie etwas von Kindern, Jugendlichen oder Eltern an ihn herangetragen worden, was auf sexuelle Handlungen hindeute.

Dieser Darstellung widersprechen allerdings die Eltern eines Mädchens, die sich bei der RNZ gemeldet haben. Die minderjährige Tochter sei von dem Tatverdächtigen an der Musikschule unterrichtet worden und hätte sich ihnen Ende 2019 anvertraut. "Sie hat uns erzählt, dass sie sich in der Nähe des Lehrers unwohl fühlt", sagt der Vater. Das Mädchen habe von "komischen Komplimenten" und "Berührungen" des Lehrers berichtet. Auch habe er sie zu Hause besucht, um zu musizieren. "Das fanden wir sehr seltsam", erinnert sich die Mutter.

Sie sei deshalb vor einem Jahr bei Osuchowski vorstellig geworden, bei einem weiteren Treffen saßen auch der Vater und die stellvertretende Musikschulleiterin mit am Tisch. Osuchowski habe einen Eintrag in die Personalakte angekündigt und ein gemeinsames Gespräch mit dem Lehrer und dem Mädchen vorgeschlagen. "Das haben wir natürlich abgelehnt", sagt der Vater. Er nahm die Tochter von der Schule. Sie hat vor wenigen Tagen bei der Polizei ausgesagt.

Weinheimer Musiklehrer sitzt in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen erfahrenen Pädagogen, nennt aber noch keine Details. Die Eltern seien rasch informiert worden.

Von Alexander Albrecht

Weinheim. Wie die meisten Menschen hatte sich auch Jürgen Osuchowski Ende 2020 ein besseres neues Jahr herbeigesehnt. Doch die Hoffnung hielt nicht lange, nur bis kurz vor Weihnachten. Osuchowski leitet die Musikschule Badische Bergstraße in Weinheim. Die Folgen der Corona-Pandemie machen ihm und seinen Kollegen ohnehin schon genug zu schaffen. Jetzt hat die Schule noch ein Problem. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen ihrer Lehrer. Die Vorwürfe sind offenbar so gravierend, dass der Mann auf Antrag der Anklagebehörde seit Mitte Dezember in Untersuchungshaft sitzt.

"Wir sind geschockt und ratlos", sagt Osuchowski der RNZ. Kripobeamte hätten ihn bei einem Besuch in der Musikschule gefragt, was für ein Mensch der Kollege sei – nicht aber verraten, was dem Lehrer zur Last gelegt wird. Dass die Vorgehensweise der Ermittler und die U-Haft auf ein im Sexualstrafrecht angesiedeltes Delikt hindeutet, nennt Osuchowski "spekulativ".

Zumal ihm bislang nie etwas "in diese Richtung" von Kindern, Jugendlichen oder Eltern zugetragen worden sei. Vielmehr handele es sich bei dem Lehrer um einen "ungemein beliebten" und "sehr sympathischen Kollegen". Osuchowski vertraut auf die Arbeit der Beamten und hofft inständig, "dass die Vorwürfe nicht in Zusammenhang mit der Musikschule stehen".

Marc Schreiner, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Mannheim, bestätigt auf RNZ-Anfrage lediglich, dass sich der Lehrer im Gefängnis befindet. Er verweist auf die laufenden Ermittlungen in dem Fall. Untersuchungshaft setzt einen dringenden Tatverdacht voraus. Außerdem muss ein Haftgrund vorliegen. Das sind vor allem Flucht- oder Verdunkelungsgefahr. Da Haftangelegenheiten eilig sind, ist die Staatsanwaltschaft darum bemüht, innerhalb eines halben Jahres Anklage zu erheben. Spätestens nach Ablauf dieser Zeit muss das Oberlandesgericht entscheiden, ob ein Beschuldigter im Gefängnis bleiben muss oder auf freien Fuß gesetzt werden kann.

Auch für den Lehrer gelte natürlich die Unschuldsvermutung, sagt Osuchowski. Die aktuelle Situation sei schwierig und von Unsicherheit geprägt. "Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich einen neuen Kollegen einstellen soll", so Osuchowski. Denn die Kinder und Jugendlichen hätten ja einen Anspruch auf – gegenwärtig digitalen – Unterricht.

Die Stadt Weinheim steht in engem Kontakt zu Osuchowski. Oberbürgermeister Manuel Just wandte sich nach Bekanntwerden der Ermittlungen sofort an den Musikschulleiter. "Wir wollten uns vergewissern, dass gegenüber den Eltern alles transparent läuft und sie nicht aus der Presse von den Vorwürfen erfahren. Davon sind wir aber auch nicht ausgegangen", erklärt Rathaussprecher Roland Kern. Tatsächlich reagierte Osuchowski sehr rasch und informierte die Eltern in einem Brief vom 23. Dezember über den Stand der Dinge.

Die Musikschule Badische Bergstraße hat in der Branche einen hervorragenden Ruf. Sie führt Kinder und Jugendliche aus Weinheim, Hemsbach, Hirschberg und Laudenbach an Instrumente heran und bildet sie fort, bietet Gesangsunterricht an und hat auch musiktherapeutische Angebote im Programm. An der Schule unterrichten festangestellte Lehrer wie auch freie Mitarbeiter.