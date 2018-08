Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Das wird ein illustres Aufeinandertreffen der Musik-Legenden: Bei Musik im Park von 1.bis 5. August im Schlossgarten gehören drei der vier angekündigten Musiker der Gruppe der verdienten Urgesteine an: Joan Baez, die erstmals im Jahr 1963 auf sich aufmerksam machte, der inzwischen 76-jährige Tom Jones, sowie Van Morrison, der von sich sagen kann, dass Jim Morrison und "The Doors" einst seine Vorgruppe waren. Die Vierte im Schlossgarten-Bund ist dagegen ein Jungspund: Ina Müller, die Wilde aus dem Norden. Sicher ist, dass die Vier wieder eine attraktive musikalische Bandbreite in den Schlossgarten bringen werden, vom klassischen Folkrock bis zum Pop, Blues und Soul. Musik im Park findet in diesem Jahr zum zwölften Mal statt.

Joan Baez. Foto: zg.

Den Anfang macht am 1. August Joan Baez, die nach langer Abstinenz vor zwei Jahren wieder in der Region auftrat - im Schwetzinger Schlossgarten. Und ganz offensichtlich Gefallen am Auftrittsort fand: Für ihre Abschiedstournee suchte sie sich wiederum Schwetzingen aus. Das freut die Fans; das Konzert ist deshalb bereits ausverkauft.

Am Donnerstag, 2. August, stellt der Nordire Van Morrison seine Klassiker und die aktuellen Songs vor. Morrisons Musik bedient sich des Jazz ebenso wie des Soul und des Blues. In den Sechzigern war er Frontmann von "Them" ("Here comes the Night"), schrieb sein legendäres "Brown eyed Girl" und arbeitete mit Musikern wie Roger Waters und anderen zusammen.

Van Morrison. Foto: zg.

Sein "Astral Weeks" gilt als Meilenstein der Musikgeschichte. Morrison gilt als Stern am internationalen Jazzhimmel. Vor drei Jahren wurde Morrison von Elizabeth II schließlich in den Adelsstand erhoben. Seitdem darf er sich Sir nennen. Bei Musik im Park wird er Stücke seines Albums "Versatile" spielen.

Am Samstag, 4. August, kommt Tiger Tom Jones, auch er ein "Sir", in den Schlossgarten. Der Mann mit der kraftvoll-rauen Stimme war als Live-Performer immer allerste Qualität, seine Konzerte Leckerbissen des Pop. Der Tiger ist Power pur. 50 Jahre ist Hit-Lieferant Tom Jones bereits auf der Bühne. Songs wie "Kiss" von Prince und "Sex Bomb" ließen keinen Zweifel an seinem Talent, generationenübergreifend wie weniger seiner Branche zu sein. Das Geheimnis ist sein breites musikalisches Spektrum. Zuvor war ihm mit "Delilah", "She‘s a Lady" oder "Whats new Pussycat?" Songs gelungen, die sich bestens verkauften und für immer Hits bleiben dürften. Keine Party ohne einen Knaller von Tom Jones.

Tom Jones. Foto: zg.

Ina Müller, die am Sonntag, 5. August, auftritt, ist in Sachen Power ebenfalls kaum zu überbieten. Die umtriebige Sängerin und Moderatorin, die als Kabarettistin startete und mit "Ina‘s Nacht" längst zu den festen Größen der deutschen Unterhaltungsbranche gehört, ist erfrischend frech, charmant, witzig und mit allen Wassern gewaschen. Musikalisch kann sie von sich behaupten, dass niemand über sie sagen wird, sie klinge doch so ähnlich wie… Sie ist echt Ina Müller und damit eine authentische Figur auf der Bühne. Ihr Debüt im Schlossgarten dürfte ein großer Spaß werden.

Info: Die Konzerte der Reihe "Musik im Park" beginnen jeweils um 20 Uhr. Lediglich das Konzert von Van Morrison startet bereits um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf auch bei der RNZ, Neugasse 4, in Heidelberg.