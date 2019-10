Schwetzingen. (wit) Das ist ein echter Knüller: Bryan Ferry, Anfang der 70er Jahre Gründer der Kult-Band Roxy Music und seit deren Auflösung nicht minder erfolgreich auf Solo-Pfaden unterwegs, kommt im nächsten Jahr für nur drei Konzerte nach Deutschland, und eines davon findet am Samstag, 1. August, im Schwetzinger Schlossgarten statt - in der Reihe "Musik im Park". Das bestätigte der Veranstalter Provinztour am Montag auf RNZ-Anfrage.

Ferry zählt zu den Superstars der Rock-Pop-Szene; sowohl seine Musik als auch sein dandyhaft-lässiger Stil gelten als stilprägend sowie als Inspiration und Wegbereiter für Gruppen wie etwa Depeche Mode oder Duran Duran.

Der allgemeine Vorverkauf für das Schwetzinger Konzert startet laut Provinztour am Freitag, 1. November, 10 Uhr. Karten sind danach zu den üblichen Öffnungszeiten bei allen RNZ-Geschäftsstellen erhältlich.