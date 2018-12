Mudau. (dore/cab) Die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben - auch zur Weihnachtszeit. Das ist die Geschichte von Matthias Hemberger aus Mudau, die traurig begann und so ermutigend endete, dass man sich gerne daran erinnert.

Rückblick: Im vergangenen Jahr hatten unbekannte Täter 425 Christbäume aus der Kultur des Odenwälder Waldbauern "geköpft". Den Schaden bezifferte die Polizei auf 10.000 Euro, vom Arbeitsaufwand für den Anbau und die Pflege der Bäume ganz zu schweigen.

Hemberger glaubte damals, dass Profis am Werk waren: "Die Bäume sind mit einem sauberen Schnitt in zwei Teile getrennt worden. Das gelingt so nur mit einer Astschere", sagte der Fachmann vor einem Jahr. Die Konkurrenz zeigte sich solidarisch. Zwei Tage nach der Tat stellten sie 200 frisch geschlagene Bäume in Hembergers Hof - mit einem Schild und der Aufschrift: "Geteiltes Leid ist halbes Leid - Wir halten zusammen!"

Daraus entstand eine Idee. Hemberger wollte durch die Spende der Kollegen nicht doppelt profitieren. Und außerdem seien die "kopflosen" Bäume zu schade, um sie nur zu Ästen zu verarbeiten. Unter dem griffigen Motto "Wir sind auch ohne ... spitze" initiierte Hemberger am 9. und 10. Dezember 2017 eine Benefizaktion.

Der Erlös aus dem zweitägigen Verkauf auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks Link in Mudau sollte dem Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg zugute kommen. Wobei die Bäume nicht zu einem festen Preis an die Frau und den Mann gebracht wurden. Stattdessen stand ein Spendenkässchen bereit, in das jeder so viel Geld werfen konnte, wie er wollte.

Spontan erklärten sich 30 Freiwillige bereit, beim Verkauf mitzuhelfen. Und das war angesichts des Ansturms auch nötig. "Dass so viele Leute kommen, hätte ich nicht gedacht. Die Unterstützung ist wirklich toll", sagte Matthias Hemberger.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig schaute vorbei und erstand einen "Oben-ohne"-Baum, den er mit nach Berlin nehmen wollte. "Ich brauch’ einen solchen Vandalismus sicher nicht mehr. Aber die Aktion vergangenes Jahr war schon toll", sagt Hemberger der Rhein-Neckar-Zeitung. Er ist gerade im Frankfurter Raum unterwegs und hat einen Weihnachtsbaumverkauf aufgebaut.

"Ich werde sogar noch heute von Kunden darauf angesprochen. Das ist noch in den Köpfen der Menschen drin", sagt der Landwirt. Die Täter seien aber nie überführt worden: "Wir hatten so einen ganz vorsichtigen Verdacht. Aber es gab keine Beweise." Dafür aber einen satten Scheck. 7400 Euro landeten im Spendenkässchen und kamen den jungen Krebspatienten zugute.