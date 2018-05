Ralf Hauk, Vorsitzender des TSV Mudau, vor den Toren des Odenwaldstadions, in dem am Donnerstag das große Spiel steigt. Foto: chh

Von Jürgen Schmidt

Mudau. Mailand oder Madrid - Hauptsache Mudau. Das Legendenteam des FC Bayern München betritt am morgigen Christi Himmelfahrtstag um 15 Uhr im Odenwaldstadion sportliches Neuland. Nicht Klubs aus den europäischen Metropolen empfangen die Altstars, sondern der 650 Mitglieder zählende TSV Mudau, der sich seit Wochen auf das große Spiel vorbereitet. Das neue gegründete Bayern-Legendenteam trifft dabei auf eine Odenwald-Auswahl, die von Ex-Nationalspieler Karlheinz Förster aus Schwarzach betreut wird - und alle kicken für einen guten Zweck.

Die Partie ist seit Wochen ausverkauft: 4500 Karten sind über den Tisch gegangen. Der TSV-Vorsitzende Ralf Hauk appelliert an die Fans: "Nur Personen mit gültigen Eintrittskarten finden Einlass, das gilt ebenso für Kinder, auch wenn sie unter zwei Jahre alt sein sollten. Wir können keine Ausnahme machen. Ohne Karte kein Einlass!"

Das Interesse an diesem Spiel ist riesig, laut Hauk dauerte der Vorverkauf nur eine Stunde. Zumal sich der Bundesliga-Abonnementmeister von seinem ursprünglichen sportlich eher fragwürdigen "Bayern-Oldstar-Team" verabschiedete. Unter der Leitung von Martin Hägele, Leiter Internationale Beziehungen beim Branchenprimus, wurde das Konzept eines Legendenteams forciert. Diese Mannschaft stellt sich ausschließlich aus verdienstvollen Spielern der Bayern zusammen. Statt mit einer Ehrennadel werden die Altstars mit einer Lederhose und Trachtenjacke ausgestattet. In dieser "Bayern-Uniform" werden sie auch morgen gegen 13.30 Uhr in Mudau aus dem Mannschaftsbus steigen.

Die Bayern-Legenden laufen in diesem Jahr nur viermal auf. Am 24. März endete ihr Gastspiel vor 55.000 Zuschauern beim FC Liverpool torreich 5:5. Nach Mudau folgen im Spätsommer noch zwei Freundschaftsspiele in China. Und wie rutscht die knapp 600 Meter hoch gelegene Odenwaldgemeinde in den Terminkalender der Bayern? Dem aus Großgartach bei Heilbronn stammenden Mann im Hintergrund sei Dank: Martin Hägele, früherer Sportjournalist und auch als Autor für die RNZ-Sportredaktion tätig, fädelte das Benefizspiel ein.

"Mit ihren Anfragen waren die Mudauer schon hartnäckig", erzählt er schmunzelnd. Und erfolgreich: Letztlich, so Ralf Hauk, habe aber das Konzept überzeugt. Die Einnahmen bleiben im Neckar-Odenwald-Kreis und werden zu gleichen Teilen an die Lebenshilfe Buchen, den Kinderhospizdienst und die Johannes-Diakonie Mosbach aufgeteilt.

Das zeitlich etwas verkürzte Vorspiel zwischen dem Behindertenteam der Johannes-Diakonie und dem Berufsbildungswerk Neckargemünd, das um 13.15 Uhr angepfiffen wird, unterstreicht den sozialen Charakter des Nachmittags. Das Bayern-Legendenteam wird nach aktuellem Stand mit dem folgende Kader anreisen: Martin Demichelis, Hansi Pflügler, Michael Tarnat, Jorginho, Oliver Kreuzer, Zé Roberto, Michael Sternkopf, Andreas Ottl, Marcel Witeczek, Hansi Flick, Giovane Elber, Paulo Sergio, Miroslav Klose, Luca Toni, Alexander Zickler sowie Ivica Olic. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Sammy Kuffour und Zvjezdan Misimovic.

Doch auch beim Gegner, der vom zweifachen Vizeweltmeister Karlheinz Förster aufs Feld geschickten Odenwaldauswahl, befinden sich klangvolle Namen. Mitspielen werden unter anderem der Mudauer German Scholl, der lange Jahre im Mittelfeld des SV Sandhausen Regie führte. Mit dabei ist auch Rolf Lang, der über die SpVgg Rittersbach zum SV Schwetzingen und später vom SV Darmstadt 98 zur SpVgg Neckarelz wechselte.

Stürmen wird der Großeicholzheimer Jürgen Galm, der in Neckarelz und beim SV Schefflenz seine erfolgreichste sportliche Zeit verbrachte und aktuell nicht nur als Bürgermeister der Stadt Osterburken vorsteht, sondern auch stellvertretender Präsident des Badischen Fußballverbandes ist. Bayern-Erfahrung besitzt der Roberner Heiko Throm, der als Angreifer für die TSG Hoffenheim auf Torejagd ging und im Trikot der SpVgg Neckarelz vor neun Jahren den Ehrentreffer bei der 3:1-Niederlage im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München markierte.

Karlheinz Förster, seinerzeit als Vorstopper der Nation betitelt, wird nicht betont defensiv spielen lassen: "Es soll Spaß machen", sagt der 59-Jährige. Das Erlebnis stehe diesmal vor dem Ergebnis. Vereinschef Ralf Hauk sieht dem morgigen Benefizspiel in der Zwischenzeit gelassen entgegen. 250 Mitglieder waren und sind im Einsatz, eine Zusatztribüne wurde erstellt. Rund 100 Nachwuchsfußballer werden vor, während und nach dem Spiel für die Bewirtung sorgen. "Trotz der immensen Belastung: Die Stimmung bei den Helfern ist prima. Schließlich ist es ja für einen guten Zweck", freut sich Hauk.