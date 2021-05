Mosbach. (cab) Eine Meldung zu Wochenbeginn ließ aufhorchen: Schon 100 Wolfsnachweise habe es im Odenwald gegeben. Das habe er sicherlich nie gesagt, betont der Wildtierbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises, Tobias Kuhlmann, auf RNZ-Nachfrage. Vielleicht wurde da was verwechselt.

"Man muss deutlich unterscheiden zwischen Wolfsnachweisen und Wolfsmeldungen", so Kuhlmann. Und von Letzteren gebe es in der Tat "sehr viele". Doch die auf Fotos und Videos gestützten Sichtungsmeldungen sowie Risse, Haare, Trittsiegel oder "Losungsfunde" (also Kot) seien eben nach eingehender Prüfung nicht immer einem Wolf zuzuordnen. Bislang hat es in Baden-Württemberg nach Angaben des Umweltministeriums genau 187 eindeutige Wolfsnachweise gegeben. Die Statistik beginnt mit einem Eintrag vom 22. Juni 2015 aus Mahlberg in der Ortenau.

In der Metropolregion wurde bis jetzt nur der Wolfsrüde "GW1832m" nachgewiesen. Das Umweltministerium sah es als bestätigt an, dass sich das Tier niedergelassen hat und wies daher im März den Naturraum Odenwald als neues "Fördergebiet Wolfsprävention" aus. Es ist rund 2630 Quadratkilometer groß und umfasst etwa 94 Städte und Gemeinden von Neckargemünd im Rhein-Neckar-Kreis im Westen bis Boxberg im Main-Tauber-Kreis im Osten sowie von Wertheim im Main-Tauber-Kreis im Norden bis nach Neckarsulm im Landkreis Heilbronn. Das Land übernimmt hier die Kosten für Herdenschutzmaßnahmen der Tierhalter. Die Nachfrage sei sehr hoch, so Kuhlmann.

Die Situation sei ansonsten eigentlich ganz normal, sagt der Experte: Ein einzelner Wolfsrüde wird "territorial", und im Laufe der Zeit könnte sich auch noch eine Fähe dazugesellen. Dann könnte es Nachwuchs geben. "Wie schnell und ob so etwas passiert, ist jedoch ungewiss", so Kuhlmann.