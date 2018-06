Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv

Landau. (lrs) Nach einem grausamen Raubmord an einer betagten Frau in Landau im Mai 2016 sind zwei Männer, 26 und 31 Jahre alt, zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden Rumänen die 86-Jährige gemeinsam mit einem Komplizen in ihrem Haus überfallen und ausgeraubt haben.

Ermittlungen zufolge schlug und trat das Trio die Seniorin, die so schwere Verletzungen erlitt, dass sie starb. Die Richter verurteilten die Männer auch wegen Raubes mit Todesfolge. Helmut Kuhs, der Vorsitzende Richter am Landgericht Landau, sprach von einer brutalen Tat. "Die Art und Weise hebt sich deutlich von einer durchschnittlichen Mordtat ab", fügte er hinzu.

Beide Angeklagten waren vom Landgericht bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Allerdings hob der Bundesgerichtshof die Urteile teilweise auf. Die Karlsruher Richter hatten bemängelt, dass den Verurteilten nur zwei statt vier Merkmale des Mordtatbestands angelastet werden könnten.

Sie verwiesen das Verfahren an das Landgericht zurück. Dieses stellte nun die "besondere Schwere der Schuld" fest. Die Beute - rund 160 Euro - war nur gering, außerdem hatten die drei den kleinen Sohn eines der Angeklagten dabei, den sie als "Türöffner" instrumentalisierten.