Von Harald Berlinghof

Oftersheim. Sven Jung ist ausgebildeter Schreiner. Er hat seinen Beruf gern ausgeübt. Lange hat er es geliebt, mit Holz zu arbeiten. Doch sein Rücken spielte irgendwann nicht mehr mit. Vom Arzt bekam er die niederschmetternde Diagnose: Morbus Bechterew. Bei dieser Erkrankung verknöchern die Rückenwirbel, und die Wirbelsäule verliert zunehmend an Beweglichkeit. Eine Operation brachte Besserung, aber den Beruf des Schreiners musste er aufgeben.

Es folgten eine lange Phase der Arbeitslosigkeit und eine zweieinhalbjährige Umschulung zum IT-System-Elektroniker. Mithilfe der Agentur für Arbeit und den angeschlossenen Jobcentern Rhein-Neckar und Heidelberg gelang es ihm, beruflich wieder Fuß zu fassen. Auch dank der Oftersheimer Firma Ruchti, die den Mann trotz seiner körperlichen Einschränkung einstellte.

Seit Mitte September arbeitet der in Ketsch geborene Sven Jung jetzt bei Ruchti. Und beide Seiten sind zufrieden. Nun erhielt die Firma am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung von der Arbeitsagentur Heidelberg eine Auszeichnung für ihr vorbildliches Verhalten. Die Urkunde wurde in den Räumlichkeiten von Ruchti in Oftersheim an den Inhaber und Geschäftsführer Bernd Röck übergeben. Er ist inzwischen ein Vertreter der vierten Generation der Familie, die den Betrieb leitet.

Gegründet wurde die Firma vor 85 Jahren in Brühl von Wilhelm Ruchti, damals noch als Schreinerei. Heute hat die Ruchti Ladenbau GmbH, die im Bereich der Ladenbaus und Innenausbaus inklusive Möbel- und Objektdesign tätig ist, drei Standorte in der Region in Oftersheim, Brühl und Edingen mit rund 80 Mitarbeitern.

Sven Jung arbeitet im Wareneingang des Unternehmens. Anfangs war er mit einem Vertrag über 30 Wochenstunden ausgestattet. Man versuche bei der Integration von Langzeitarbeitslosen, einen möglichst gleitenden Übergang von der Arbeitslosigkeit ins Berufsleben mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, betont man bei der Arbeitsagentur.

Inzwischen hat Sven Jung einen unbefristeten Vertrag für eine volle Stelle erhalten. "Schon im Bewerbungsgespräch konnte man spüren, dass Herr Jung jemand ist, der die Chance nutzen möchte und der engagiert ins Berufsleben zurückkommen will. Das war der Grund, warum wir ihn eingestellt haben", erläuterte Geschäftsführer Bernd Röck.