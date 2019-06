Das Haus der Familie in Mörlenbach-Bettenbach, in dem sich das Drama abgespielt hat. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Mörlenbach/Darmstadt. Es ist ganz ruhig im Zuschauerraum, als Christiane H. spricht. Die zierliche 46-Jährige trägt einen Kapuzenpulli, liest ihre „letzten Worte“ von einem Blatt ab. Sie weist die Schuld am Tod ihres Sohns Anton und ihrer Tochter Emilia von sich. Ihren 59-jährigen Mann Werner H. belastet sie schwer. Zuvor hat sie ihn keines Blickes gewürdigt. „Meine Kinder waren herzensgute, wissbegierige Menschen. Sie waren mir alles andere als egal. Ich wollte ihnen ein positives Lebensgefühl abseits materieller Werte vermitteln. In meinen Träumen leben sie bis heute.“ Der 13-Jährige und seine zehn Jahre alte Schwester hätten bis zuletzt gehofft, dass die Eltern ihre Probleme lösen.

Wie weit das Paar davon entfernt war, zeigte der vorletzte Sitzungstag des Strafverfahrens vor dem Darmstädter Landgericht am heutigen Montag. Zur Erinnerung: Am Morgen des 31. August 2018 hatten Feuerwehrkräfte die Kinder tot in ihren Betten liegend aufgefunden. Die Eltern wurden aus der Garage gerettet. Sie hatten sich bei laufendem Motor ins Auto gesetzt, zuvor Schlaftabletten genommen.

Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge sieht es als erwiesen an, dass das Ehepaar die Kinder gemeinschaftlich, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ermordet hat. Er hat bereits vergangene Woche die besondere Schwere der Schuld beantragt, was eine vorzeitige Haftentlassung des Paars nach 15 Jahren ausschließen würde. Der Verteidiger von Christiane H., Sebastian Göthlich, beantragte Freispruch für seine Mandantin.

Am Montag plädiert Strafverteidiger Roman Schweitzer. Er beantragt eine „zeitlich befristete“ Freiheitsstrafe für den geständigen Werner H., eine besondere Schwere der Schuld sieht er nicht. Würde die Kammer unter Vorsitz von Richter Volker Wagner seiner Auffassung folgen, müsste H. wohl für zwölf bis 15 Jahre ins Gefängnis. Zwar sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, da der Vater seine schlafenden Kinder angriff, so der Verteidiger. Niedrige Beweggründe erkennt er indessen nicht: Der Ankläger glaube zu Unrecht, dass das Zahnärzte-Paar die Kinder tötete und Feuer legte, um sich als Opfer eines unfairen Insolvenzverfahrens und zahlungsunwilliger Krankenkassen zu inszenieren. Angesichts des Ablaufs der Tatnacht sei anzunehmen, dass H. die Morde nicht bei klarem Verstand beging.

Sein Mandant habe einen hohen Lebensstandard genossen, so der Anwalt. In Anbetracht der wirtschaftlichen Probleme seiner Praxis für Mund- und Kieferchirurgie hätte aber auch eine sparsame Lebensführung wenig geändert. Werner H. habe den Insolvenzverwalter als übergriffig erlebt. Eine echte Zusammenarbeit habe nicht stattgefunden. Möglicherweise habe der Sequestor Einnahmen gewittert und das Verfahren deshalb viel zügiger eröffnet als notwendig.

In der Nacht auf den 31. August 2018 sei den Eheleuten klar geworden, dass ihr Haus verloren ist. „Er war derjenige, der alles im Griff hatte. Doch plötzlich sah er keine Möglichkeiten mehr“, schildert der Verteidiger, wie die Gedankenwelt seines Mandanten zusammenbrach. Werner H. habe getrunken und die Option erörtert, sein Leben zu beenden – mit den Schlaftabletten, die im Haus waren. Es sei glaubwürdig, dass er 20 bis 30 Tabletten schluckte. Als seine Frau die Bankkarten der Kinder in einen Rucksack legte, „sah mein Mandant sein Leben davonlaufen“.

Seine Erinnerung habe erst wieder eingesetzt, als er vor den Betten der Kinder stand. „Eine dermaßen heftige Entladung kann nicht bei klarem Verstand erfolgt sein“, so der Anwalt. Anders als die Anklage sieht er auch keinen Sinn darin, die erste polizeiliche Vernehmung von Werner H. im Krankenhaus heranzuziehen. Sein auf der Intensivstation liegender Mandant sei kaum vernehmungsfähig gewesen, zudem hätten sich die Polizeibeamten nicht mit den behandelnden Ärzten kurzgeschlossen.

Werner H. selbst referiert in seinen „letzten Worten“, die er als „Faktenvortrag“ bezeichnet, lange über sein Engagement als Arzt und die Probleme der Praxis. Er habe die Taten weder geplant noch vorbereitet. Seine Frau sei nicht beteiligt. Bei ihr entschuldigte er sich. „Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, was in mir vorgegangen ist.“

Sie glaubt ihm nicht. „Ich habe ihm blind vertraut.“ Lange Zeit habe sie seinen sinnlosen Kampf mitgetragen. „Am Ende brach sein Lügengebäude zusammen. Er hat mich verraten, missbraucht, betrogen, um meine Kinder gebracht.“ Anders als sie hat Werner H. noch eine Tochter aus erster Ehe. Die Kammer will ihre Entscheidung am morgigen Mittwoch, 13 Uhr, verkünden.

Update: Montag, 17. Juni, 19.55 Uhr