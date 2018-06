Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Handwerker sind selten pünktlich, das gehört fast schon zum Berufsethos. Wenn dann aber die Arbeit gefällt, verzeiht der Kunde rasch das Warten. Und das gilt hundertprozentig auch für die musikalische Innung von Mike and the Mechanics, die sich mit dem Auftritt reichlich Zeit lassen. Bald aber haben die Kunstgewerbler das Publikum im gut gefüllten Mannheimer Rosengarten von ihrer Arbeit völlig überzeugt.

Selbst wenn die Band um den ehemaligen Gitarristen von "Genesis", Mike Rutherford, schon lange keine Millionenseller mehr hat und ohne die Ausnahmestimmen von Paul Young und Paul Carrack leben muss - die runderneuerte Gruppe versprüht Spielfreude. Gekonnt zaubert der erfahrene Altmeister ein Repertoire aus altem und jungem Material, letztlich eine gut verdauliche Mischung. Zwei neue Rampensäue sorgen für den notwendigen Druck auf der Bühne: die Vokalisten Tim Howar und Andrew Roachford. Ihre Emotionen lassen rasch vergessen, dass die neuen, etwas seichten Titel wie "Let Me Fly" oder "High Life" gegen die vertrauten Melodien aus dem Radio nur schwer ankommen.

Und Klassiker wie "Silent Running", "Land Of Confusion", "The Living Years" oder "All I Need Is A Miracle" aus Mike Rutherfords bester Schaffensphase klingen selbst mit anderen Stimmen noch gut. Einzig bei "I Can’t Dance", jener Paradenummer von Phil Collins, zeigen sich die Grenzen von Tim Howar. Dafür glänzt der energiegeladene Kanadier bei den eingängigen Vier-Viertel-Takt-Nummern. Routiniert bezieht er die Zuhörer in die Refrains mit ein, ein Stimmungsgarant zweifelsohne. Auch Andrew Roachford ist kein Lehrling mehr. Seit über 30 Jahren als Solist im Geschäft hatte der Brite sogar einmal eine Nummer vier in England: "Cuddly Toy". Diesem Soultitel räumt die Band fast zehn Minuten ein. Aus zögerlichem Rock wird im Laufe der Zeit ein heißer Funk á la James Brown. Der Vorarbeiter ist in seinem Element, Master Mike begleitet ihn wohlwollend im Hintergrund. Über Geschmack lässt sich bekanntlich ja nicht streiten.

Dafür rückt Rutherford bei der XXXXL-Fassung von "Word of Mouth" wieder ins Scheinwerferlicht. Der Werkstattbesitzer lässt beim Solo die flinken Finger wie ein Derwisch über die Bünde springen und nimmt sogar Anleihen bei Gitarrengott Jimi Hendrix. Ein zufriedenes Publikum geht nach fast zwei Stunden mit der Gewissheit nach Hause: Jeder dieser Handwerker besitzt den Meisterbrief.