Von Volker Knab

Schwetzingen/Hockenheim. Für die Alten- und Pflegeheime in Deutschland ist die vierte Corona-Welle ein Parforceritt – und das, obwohl viele Pflegekräfte bereits mit ihren Kräften am Ende sind. Auch in einigen Senioreneinrichtungen in der Region gab es in den vergangenen Tagen Corona-Ausbrüche. Den jüngsten vermeldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch in einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Rauenberg. Dort wurden nach Angaben der Behörde insgesamt neun Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet.

In vielen Einrichtungen ist die Lage deshalb angespannt. "Manchmal haben wir das Gefühl, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge", erzählt Marina Offenloch vom Pflegezentrum Hockenheim GmbH. "Aber wir haben keine Durchbrüche unter den Bewohnern und nur wenige Fälle unter den Mitarbeitern. Seit September sind wir komplett geboostert." Bei den Heimbewohnern habe man Mitte Januar mit dem Impfen begonnen und eine 100-prozentige Impfquote erreicht. Die hohe Quote fuße auf einer konsequenten Arbeit. "Wir waren da sehr hinterher und sind immer im Kontakt mit den Bewohnern geblieben. Auch als es um das Boostern ging", berichtet sie. Mehr als Aufklären könne man aber nicht.

"Testen, testen, testen. Impfen, impfen, impfen. Das ist unsere Strategie", betont Offenloch. Die Besucher erinnerten sich noch gut an die Corona-Fälle im November vergangenen Jahres in der Einrichtung. "Die Angehörigen sind sensibilisiert und wissen, was auf dem Spiel steht. Deshalb ziehen sie auch gut mit." Das erkläre auch die eher positive Grundeinstellung zum Impfen unter den Bewohnern. "Die haben sehr gut darauf reagiert, also ohne Nebenwirkungen. Ein paar Mitarbeiter hatten Impfreaktionen, aber das waren Einzelfälle. Zu Personalausfällen kam es deshalb fast nie."

Für die Besucher der Hockenheimer Pflegeeinrichtung gelten die aktuellen Vorschriften des Landes Baden-Württemberg in Bezug auf Alten- und Pflegeheime. "Entsprechend der neuen Verordnung sind die Besucher dazu verpflichtet, ein negatives Antigen-Schnelltestergebnis vorzulegen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Der Test kann auch direkt in der Einrichtung gemacht werden", berichtet Offenloch. In ihrem Haus seien fast alle Mitarbeiter geimpft. "Die Diskussion um die Impfpflicht ist für uns deshalb kein großes Thema."

Auch im GRN-Seniorenzentrum in Schwetzingen können die Verantwortlichen zunächst aufatmen. "Aktuell gibt es keine bestätigten Corona-Infektionen unter den Bewohnern in den GRN-Pflegeeinrichtungen in Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim", erklärt der Geschäftsbereichsleiter der GRN-Pflegeeinrichtungen, Hans Hellmann. Auch die Booster-Impfungen seien erfolgt, ebenso wie weitere vorbeugende Maßnahmen. "Wir testen alle Mitarbeiter täglich vor Arbeitsbeginn – unabhängig von ihrem Impfstatus – und sind sehr froh, dass viele unserer Bewohner bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben. "

Die Impfquote der GRN-Einrichtungen an den drei Standorten Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim "beträgt im Schnitt rund 80 Prozent bei unseren Bewohnern und rund 75 Prozent bei unseren Mitarbeitern", berichtet Hellmann. Bereits vor einigen Wochen hätten mobile Impfteams in den GRN-Senioren- und Betreuungszentren Booster-Impfungen für Bewohner angeboten, die auch gut angenommen worden seien. "Weitere Termine sind schon in Planung", berichtet Hellmann.

Seit Beginn der landesweiten Alarmstufe am 17. November wurden die Besuchsregeln verschärft. "Der Zutritt von Besuchern ist nur mit einem zuvor erfolgten negativen Antigen-Schnelltest möglich", erläutert Hellmann. Das gelte auch für vollständig geimpfte oder genesene Besucher. Sie müssen in den Einrichtungen durchgängig eine FFP2-Maske tragen.