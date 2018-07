Von Anna Becker

Hockenheim/Rhein-Neckar. Für André Neise ist es Routine. Für die Autofahrer, die nach dem Signal der Polizeibeamten am Straßenrand anhalten, dagegen meist eine neue Erfahrung. Aufregung steht dem einen ins Gesicht geschrieben, lässig gespielte Souveränität dem anderen. Wer hat da wohl ein schlechtes Gewissen? Neise ist sich sicher: Viele von denen, die sie gerade aus dem Verkehr lotsen, verstoßen gegen das Lebensmittelrecht.

Denn der Lebensmittelhauptkontrolleur des Rhein-Neckar-Kreises kontrolliert nicht zum ersten Mal Gewerbetreibende und Händler, die den Hof eines in Hockenheim angesiedelten Großverbrauchermarktes verlassen. Dort gibt es alles, was das Verbraucherherz höherschlagen lässt, wenn er ein Restaurant oder eine Imbissbude besucht: Pommes frites, Wurstsalat, Eiscreme, Butter, Käse. Wer aber versichert dem Verbraucher, dass die Ware den Vorgaben entsprechend von A nach B transportiert wurde?

So wie die Fritten und der Edamer, die ein Dönerladenbesitzer gerade zu seinem Geschäft bringen will. Der Kofferraum des Mercedes gleicht einem bunt durcheinandergewürfelten Warenlager. Nichts ist fachgerecht verpackt, die Kühlkette längst unterbrochen. "Ich fahre doch nur zwei Minuten", will der Fahrer sich herausreden. Neise deutet auf die Mayonnaise auf der Rückbank und weiß: "Sie brauchen durch die ganze Stadt sicherlich länger."

Die Temperaturanzeige des Fahrzeuges steht bei 23 Grad Celcius, der Fahrer wird nervös. "Sonst bekommen wir alles geliefert", sagt er - der Kontrolleur hakt nach. Von wem, will er wissen. Carmen Wetterauer notiert sich die Angaben. Die Hauswirtschaftsmeisterin bildet sich gerade in Sachen Lebensmittelkontrolle fort und wird die Angaben überprüfen. Bis dahin wird der Händler zurück in den Großmarkt geschickt. Dort gibt es Kühlboxen käuflich zu erwerben.

Auch die Ketscher Restaurantbesitzerin, die Wurstsalat und Fischstäbchen ungekühlt im Kofferraum platziert hat, wird befragt. "Eine private Gartenparty", stehe an, sagt sie und ärgert sich, dass jetzt die Fischstäbchen tatsächlich auftauen werden. Ob die das nicht ohnehin schon getan haben, merkt der Kontrolleur an. Schließlich dauere ein Einkauf im Großmarkt erfahrungsgemäß seine Zeit, da werde die Ware bereits ungekühlt transportiert.

Ein Verstoß gegen das Lebensmittelrecht kann übrigens teuer werden. Die Mindeststrafe für die Ordnungswidrigkeit beträgt 200 Euro. "Es handelt sich um eine Täuschung, denn die Ware ist dann nicht so transportiert worden, wie es hätte sein sollen", betont Neise. Schon winken die beiden begleitenden Polizeibeamten die nächsten Fahrzeuge an den Fahrbahnrand. Es ist Haupteinkaufszeit für Gastronomen. Eine ältere Frau kann weiterfahren: Sie hat alles in Boxen und Kühltaschen verpackt. Ein anderer Fahrer hat Pech: Als er den Kofferraum öffnet, purzeln ihm zwei Pakete mit Eiern entgegen. Schlecht gestapelt.

Doch der Rest geht durch: Olivenöl, Pasta und Tomaten in Dosen. Alles ordnungsgemäß. Dann rollen wieder Pommes frites ohne Kühlung an. Der Fahrer ist sauer. Der Kontrolleur ebenfalls: Schon auf der Packung steht, dass dieses Produkt nur bis maximal plus vier Grad aufbewahrt werden darf und dann schnellstens verbraucht werden muss. Für Konsumenten kann es da schnell mal gefährlich werden. Das weiß der nächste Fahrer, der seinen Tiefkühlfisch in eine große Klimabox verpackt hat.

"Ich möchte ja auch diesen Fisch essen können", erklärt der Mann aus Schifferstadt. Carmen Wetterauer deutet auf die Box: "Die sieht ganz schön neu aus. Ob da wohl der Buschfunk funktioniert?" Ähnlich wie bei Blitzanlagen mutmaßt sie, könnten die Käufer sich im Markt gegenseitig warnen. Egal, es hilft. Die Box hält die Ware gefroren.