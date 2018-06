In der Küche bereiten Anke Scharf, Katharina Weiland und Mina Popp warme Speisen vor.

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Das Melanchthon-Haus in der Kurfürstenstraße, früh morgens um 8 Uhr. Es ist eine gemütliche Runde. Der Raum duftet nach Kaffee und frischen Brötchen. Normalerweise ist um diese Zeit nicht so viel los. Aber seit Montag vergangener Woche kommen zu dieser frühen Stunde Menschen in das warm erleuchtete Haus und frühstücken gemeinsam. Objektiv betrachtet ist das keine große Sache, aber für die Bedürftigen, die hier von der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden eingeladen werden, ist das gemeinsame Frühstücken etwas Besonderes.

Natürlich, es geht ums Essen, aber im Kern geht es vor allem um das "Gesehenwerden". Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen und kaum wahrgenommen werden, bekommen im Melanchthon-Haus Aufmerksamkeit.

Anke Scharf, die für die Kirchengemeinde arbeitet und in einer Pfanne gerade Rührei macht, mag die Momente mit den Menschen. Natürlich wäre der Begriff Familie übertrieben. Aber irgendwie fühlt sich das diese Woche doch so an. "Einige Leute kenne ich schon seit Jahren, und ich freue mich immer wieder, sie zu sehen." Ob nun beim Frühstück oder auf der Straße. "Auch wenn manche komisch gucken, wenn man sich mit einem Obdachlosen unterhält."

Anke Scharf ist das egal. Und es ist das, was die Bedürftigen schätzen. Rührei, Würstchen, Brötchen und Marmelade sind zweitrangig. Zunächst gilt: Wer gesehen wird, fühlt sich angenommen, respektiert. Natürlich formulieren das Scharf, Hausmeisterin Mina Popp und Christel Weirich, die ebenfalls in der Kirchengemeinde aktiv ist, nicht so politisch wie große Philosophen.

Aber ihr Engagement füllen Gedanken nach weniger Ausgrenzung und mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft mit Leben. Und das erkennt man auch in den Augen der Frühstücksgäste. Draußen gehören sie oft nicht dazu, es wird weggesehen, und meistens haben sie das Gefühl, dass sie nicht willkommen sind. "Uns gibt es ja eigentlich nicht", lautet der Tenor.

Im Melanchthon-Haus ist das anders. Das Gefühl der Ausgrenzung stellt sich hier nicht ein. Zwischen 8 und 10 Uhr kommen die Bedürftigen nach und nach und fühlen sich sofort wohl. Ein Holländer, geboren in Venlo, erzählt ganz ungeniert, dass ihn einfach niemand wollte. Bis zum 18. Geburtstag lebte er in diversen Kinderheimen, und dann bekam er keinen Boden unter die Füße.

Ganz ähnlich redet auch Christian. Aufgewachsen in Schwetzingen, studierte er nach der Fachhochschulreife Grafikdesign in Mannheim. In diesem Feld arbeitete er dann auch, aber irgendwann gingen die Dinge schief. Er verlor seine Stelle, wurde krank und traf sicher auch die eine oder andere falsche Entscheidung. Dann war er allein.

Und Willi, der seit 40 Jahren in Schwetzingen lebt, hält sich ganz kurz: "Es ist gelaufen, wie es gelaufen ist." Mit dem warmen Kaffee und den frischen Brötchen macht sich aber ein Wohlgefühl breit. Willi meint nur: "Es ist schön, hier zu sein."

Info: In der zweiten Februarwoche sind die Tische bis 9. Februar für ein gemeinsames Frühstück von 8 bis 11 Uhr im Josefshaus hinter der katholischen Kirche gedeckt.