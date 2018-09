Rhein-Neckar. (RNZ) Ende vergangenen Jahres haben die Städte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen von der Bundesregierung einen Förderbescheid über 570.000 Euro erhalten. Mit dem Geld sollten die drei Metropolen den Masterplan "Saubere Luft - Nachhaltige Mobilität" finanzieren und erstellen. Jetzt haben die Kommunen gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern - Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) und Metropolregion Rhein-Neckar GmbH - ihre Maßnahmen konkretisiert.

Das Ziel: Die Lebens- und Luftqualität soll dauerhaft verbessert und eine nachhaltige wie emissionsfreie Mobilität in der Zukunft gesichert werden.

Der Weg: Die Städte haben sich vorgenommen, die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel zu steigern. Dazu soll eine schadstoffarme Technik eingesetzt und im Gegenzug das motorisierte Fahren reduziert werden. Den Rahmen dafür bilden folgende Maßnahmen: Digitalisierung, Elektrifizierung des Verkehrs, intelligente Vernetzung des ÖPNV, Förderung des Radverkehrs sowie die Weiterentwicklung des Güterverkehrs. Im Masterplan sind insgesamt 21 Punkte sowie 15 Einzelmaßnahmen aufgeführt, die in Berlin beantragt werden.

Schwerpunkte in Heidelberg: Der Verkehr soll digital und umweltorientiert sowie durch ein modernes Baustellenmanagement gesteuert werden. Bürger erhalten Informationen in Echtzeit, um ihren Tag mit dem jeweiligen Fortbewegungsmittel besser planen zu können. Dadurch könne unnötiger Verkehr vermieden und der Schadstoffausstoß verringert werden, hieß es. Zudem sollen nach und nach alle von der Stadt genutzten Fahrzeuge vor allem durch batterie- oder wasserstoffbetriebene Elektromodelle ersetzt werden.

Geplant sind dazu unter anderem eine Wasserstofftankstelle und E-Ladestationen zum Beispiel auf Supermarkt-Parkplätzen oder in Tiefgaragen. Viel erhofft sich die Stadt auch von einem Radschnellweg von Heidelberg über Mannheim nach Ludwigshafen und einem weiteren vom Neuenheimer Feld über die Bahnstadt und Patrick-Henry-Village nach Schwetzingen. Mit Hilfe von "Verknüpfungspunkten" sollen darüber hinaus künftig innerhalb eines Weges unterschiedliche Verkehrsmittel genutzt werden.

Heidelberg geht noch einen Schritt weiter: Mit dem "Masterplan 100 Prozent Klimaschutz" will die Stadt bis 2050 die CO2-Emissionen um 95 Prozent und den Energiebedarf der Kommune um die Hälfte senken. Dazu sind Maßnahmen zur Vermeidung oder Umstellung des motorisierten Verkehrs erforderlich, der mit mehr als 20 Prozent zum Ausstoß von Treibhausgasen beiträgt.

Schwerpunkte in Mannheim: Die Stadt will nicht nur die Stickstoffdioxid-Werte kurzfristig senken. Vielmehr soll die Lebens- und Aufenthaltsqualität dadurch gesteigert werden, dass der motorisierte Einzelverkehr verringert und alternative Mobilitätskonzepte gestärkt werden. Dazu zählen emissionsfreie Elektrofahrzeuge. Die Fahrzeugflotte der Stadt soll sukzessive auf batteriebetriebene Modelle umgerüstet werden. Zu diesem Zweck sind mehr Ladestationen in Mannheim geplant.

Wie in Heidelberg sollen die Verkehrsteilnehmer Echtzeitinformationen erhalten. Zu diesem Maßnahmenbündel gehören unter anderem ein digitales Parkleit- sowie ein Baustellen- und Unfall-Informationssystem. Darüber hinaus geplant ist ein Ausbau des Nah- und eine Stärkung des Radverkehrs. So soll das Fahrradvermietsystem VRNnextbike ausgebaut und um Cargo-Bikes erweitert werden. In eine ähnliche Richtung zielen die geplanten Maßnahmen in Ludwigshafen.

Der VRN hat unter anderem vor, moderne Fahrgastinformationssysteme und ein "Echtzeit-Monitoring-Tool" für die drei Städte einzurichten. Fahrgäste sollen sich zudem über interaktive Karten auf der VRN-Homepage orientieren können.

Das weitere Prozedere: Alle Maßnahmen im Masterplan mussten einzeln beschrieben werden, einschließlich einer Kostenschätzung und eines Zeitplans. Dabei wurde zwischen kurzfristigen (ein bis zwei Jahre), mittelfristigen (drei bis fünf Jahre) und langfristigen Projekten unterschieden. Die Beteiligten erwarten noch in diesem Jahr einen Förderbescheid des Bundes, um zeitnah mit der Planung und Umsetzung der ersten Projekte zu beginnen.