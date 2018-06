Hockenheim. (ab) Die Sommersonne hat ihr eigenes Gesetz: Mitten auf dem großen Platz vor der Zehntscheune stöhnten und ächzten die Mittelalterleute angesichts ihrer kräftigen Strahlen. Glühend heiß war es unter den Füßen, da retteten sich einige Teilnehmer in den Schatten oder gleich ins Eiscafé um die Ecke. Zum ersten Mal veranstaltete der Marketing Verein der Rennstadt einen Mittelaltermarkt rund um das Gebäude im Herzen der Stadt und nicht rund um die evangelische Stadtkirche.

Für knapp 40 Lagernde und Händler eine überraschend anders konzipierte Veranstaltung, denn bislang war man an der Kirche im Grünen untergebracht und konnte auf viel Schatten an heißen Tagen hoffen. Nun aber ging es heiß her auf dem Markt - entsprechend wenige Besucher lockte die Veranstaltung zu mancher Stunde an.

Sobald es aber ein wenig kühler wurde, füllte sich der Platz, und das Met sowie der Hockenheimer Bio-Apfelsaft flossen in Strömen. Dazu gab es Schandflecken, Schneckennudeln, frische Gemüsekreationen und andere Leckereien von den Händlern, aber auch von den Landfrauen. Wer sich mit Lammfellen eindecken wollte, war genauso gerne gesehen, wie Käufer etwa von Kräutern.

Auch in der Karlsruher Straße hatten Händler ihre Stände aufgebaut und boten Bürsten oder Körnerkissen und Schafsmilchseifen feil, während der verkaufsoffene Sonntag mit anderen Angeboten der Einzelhändler lockte.

Einmal einer munteren Mittelalterfamilie über die Schulter schauen - das konnten die Neugierigen in den Lagern, die ebenfalls am Zehntscheunenplatz aufgebaut waren. Brauen und Schmieden führten die Teilnehmer vor und erinnerten an alte Zeiten. Gemeinsam genossen sie auch den Einmarsch zum Markt, der am Samstagmittag von dem Fanfarenzug der Rennstadt begleitet worden war.