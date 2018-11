Von Harald Berlinghof

Mannheim. Gewinnen wollen, gesund bleiben, Spaß haben. So lauten die am häufigsten genannten Gründe für eine sportliche Betätigung. Dem konnte Winston Churchill wenig abgewinnen. Angeblich soll er sein viel benutztes Bonmot "no sports" auch so gelebt haben. Ganz anders ging Turnvater Jahn die Sache an. "Frisch, fromm, fröhlich, frei" lautete das Motto der Tunerbewegung. Eine gewisse Nähe zur NS-Ideologie ist dabei allerdings kaum zu leugnen. Dem Phänomen "Sport" kann man sich aus unterschiedlichsten Blickwinkeln nähern. Die ab Donnerstag im Mannheimer Technoseum zu sehende Ausstellung "Fertig? los! Die Geschichte von Sport und Technik" versucht die Bezüge zwischen der sportlichen Höchstleistung und der Technik aufzuzeigen.

Was wären die 100-Meter-Läufe in der Leichtathletik ohne Stoppuhr? Was die aktuellen Fußballspiele ohne Torlinientechnik? Was die Fußball-WM-Endspiele ohne mediale Übertragung in Radio und Fernsehen? Doch die Präsentation im Technoseum startet mit einem historischen Rückblick auf das, was man als Sport bezeichnen mag. Sport ist mehr als nur körperliche Betätigung. Sport ist Wettkampf nach Regeln, und Sport zieht Zuschauer an.

Das war bereits bei den antiken Olympischen Spielen so. Aus dieser Zeit stammt auch das älteste Exponat der Ausstellung. Es ist eine Panathenäische Preisamphore aus der Zeit um 470 vor Christus. Der Gewinner eines Wettlaufs hat sie erhalten, gefüllt war sie mit reinem Olivenöl, einem durchaus ansehnlichen Wert für die damalige Zeit. Neben der Ehre, dem Ruhm, dem Wettstreit war also bereits in der Antike ein materieller Gewinn Anreiz für den Wettkampf.

Rund 400 Exponate von mehr als 100 Leihgebern werden in der Ausstellung präsentiert. Aber neben der Präsentation wertvoller und teilweise skurriler Stücke gibt es auch 17 interaktive Stationen, an denen die Besucher ihre Kraft, Schnelligkeit, Koordination oder Ausdauer testen können. Mehr als zwei Jahre hat die Vorbereitung der Ausstellung gedauert, wie der Kurator Alexander Sigelen erläuterte. Am Beispiel des Themas Sport können die Ausstellungsmacher ideal das Kraftfeld zwischen sozialer, gesellschaftlicher Entwicklung und der parallelen Entwicklung der Technik ausloten, wie Museumsleiter Professor Hartwig Lüdtke betont. Der Sportler ist motiviert für sein Tun, die Technik misst objektiv seine sportliche Leistung.

Das Spektrum des Gezeigten reicht dabei von historischen Sportgeräten wie einem hölzernen Diskus, einem mittelalterlichen Wurfpfeil und einem lederbezogenen Seitpferd, das noch Kopf, Sattel und Schweif aufweist, bis hin zu zwölf olympischen Original-Medaillen der Kanutin Birgit Fischer oder der Stoppuhr, der "Stechuhr des Sports". Wenn der Arbeiter in der Fabrik die Stechuhr bediente, wurde er gemessen. Wenn beim Wettkämpfer die Stoppuhr zum Einsatz kam, wurde er ebenfalls gemessen.

Sport ist heute ein Massenphänomen geworden. Sport ist modern, und es entstehen Trendsportarten, bis hin zum Programm im Fitnessstudio. Sport integriert, Sport grenzt aus, es entstehen Fankulturen, es bilden sich Gemeinschaften in Vereinen. Im Sport gibt es Regeln, das Fairplay wurde in England im 19. Jahrhundert erfunden, aber der Betrug des Dopings folgte auf dem Fuß. Sport kann zum Erziehungsmittel an der Schule werden und beim Militär. Und letztlich wird Sport auch zum Geschäft.

Insgesamt bietet die Ausstellung einen umfassenden und vielschichtigen Blick auf das Phänomen Sport und zahlreiche Möglichkeiten der körperlichen Betätigung.