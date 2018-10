Die "Chippendales" kommen am 7. November nach Mannheim. Foto: zg

Mannheim. (RNZ) Im Spätherbst kommen die "Chippendales", die gut gebauten Herren aus Las Vegas mit den bekannten Kragen und Manschetten, wieder nach Deutschland und wollen für heiße Abende an kalten Tagen sorgen. Am Mittwoch, 7. November, um 20 Uhr, treten sie im Mannheimer Rosengarten auf.

"About last night" heißt ihr neues Programm. Auf der Bühne soll auch Paul Janke, bekannt aus dem RTL-Fernsehformat "Der Bachelor", zu bestaunen sein. Er könne es gar nicht abwarten, ein Teil dieser spektakulären Show zu sein, wird Janke in der Ankündigung der "Chippendales"-Tour zitiert. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.