Von Willi Berg

Mannheim. Die Verteidigung eines wegen Mordes angeklagten Georgiers sorgt für neue Überraschungen und weitere Verzögerungen. Nun hält der Anwalt auch einen Selbstmord des Verstorbenen für möglich. Denkbar sei aber auch, dass eine Mafia aus dem Osten verantwortlich ist für den Mord in einem Mannheimer Hinterhof.

Dort war das schlafende Opfer in der Nacht zum 10. April 2017 in seinem Auto mit tödlichen Stichverletzungen gefunden worden. Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann geht davon aus, dass der Angeklagte seinen Landsmann nach einem Streit bei einer Feier aus Rache getötet hat. Verteidiger Oliver Nießing hält seinen Mandanten für unschuldig.

Letzten Freitag hatte das Gericht ihm eine Frist bis zum folgenden Montag gestellt, um letzte Anträge zu stellen. Es muss ein arbeitsreiches Wochenende für den Anwalt gewesen sein. Denn er wartete gestern gleich mit elf neuen Beweisanträgen auf. Und einem Befangenheitsantrag gegen die gesamte Strafkammer. Nießing stützt seine Hypothese, der Verstorbene könne sich selbst getötet haben, auch auf ein Chat-Protokoll.

Darin schrieb der Georgier einen Tag vor seinem Tod wohl an seine Frau: "Ich bin so müde vom Alleinsein. Es ist schwierig, ohne Wärme zu leben. Ich bin wie versteinert." Der drogensüchtige Mann sei schwer depressiv und mehrfach in der Psychiatrie gewesen, so der Anwalt. Er beantragte, die Ehefrau des Toten und dessen Bruder aus Georgien zu laden.

Der Verteidiger hat aber noch eine weitere Hypothese, die der eines Suizides völlig widerspricht. Für einen Mord kämen mehrere Personen in Betracht. Möglicherweise stecke eine Mafia aus der früheren Sowjetunion hinter dem Verbrechen.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Getötete gegen deren Regeln verstoßen habe. Bei dem Grillfest am Abend zuvor mit Landsleuten habe das Messer offen herumgelegen. Jeder hätte es nehmen können, um den 33-Jährigen zu töten.

Am Freitag hatte Nießing einen Freund des Opfers der Tat verdächtigt. Der Mann war kurz nach dem Verbrechen festgenommen worden. Er hatte den Schwerverletzten in dem Auto gefunden und das blutige Messer auf einem Balkon abgelegt. Kurz darauf wurde er festgenommen. Der Tatverdacht gegen ihn erhärtete sich nicht, und er kam wieder auf freien Fuß. Gescheitert ist der Verteidiger gestern mit seinem Befangenheitsantrag gegen die Strafkammer.

Er hatte moniert, dass die Frist für seine Anträge zu kurz gewesen sei. Sein Mandant habe daher den Eindruck, das Gericht habe sich bereits festgelegt. Der Antrag wurde zurückgewiesen. Es bestehe kein Grund an der Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit der Richter zu zweifeln. Es sei "nicht unzumutbar", auch am Samstag zu arbeiten. Der sei schließlich ein Werktag, hieß es.

Später beantragte der Verteidiger, die Frist für weitere Beweisanträge bis zum übernächsten Prozesstag am 6. Juli zu verlängern. Dies lehnte das Gericht jedoch nach zweistündiger Beratung ab. Eine Verlängerung der Frist bezwecke "nichts anderes als die Verzögerung des Verfahrens", sagte der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz. Unklar ist, ob noch eine Zeugin vom Gericht gehört werden kann.

Verteidiger Nießing hält deren Aussage für "zentral". Sie soll in jener Nacht einen Mann beobachtet haben, der aus dem Mercedes des Opfers stieg. Doch inzwischen lebt die Frau auf Zypern. Am Montag telefonierte die in Mannheim lebende Schwester mit ihr und teilte dem Gericht deren ladungsfähige Anschrift mit. Ob die Zeugin nach Mannheim kommen wird, lässt sich derzeit nicht absehen.