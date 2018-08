Von Willi Berg

Mannheim. Vor der Bluttat informiert er sich im Internet über das Strafmaß bei Tötungsdelikten. Einige Tage später sticht der Iraker auf seine Frau und den zu Hilfe kommenden Sohn ein. Beide werden schwer verletzt, der Filius überlebt nur knapp. Nach seiner Festnahme sagt der Täter: "Meine Frau muss tot." Und das, weil sie mit seinem Freund schlafe. Was offenbar nicht stimmt.

In dem Prozess erklärt die Gattin, dass sie ihren Mann immer noch liebe und weiter mit ihm zusammen leben will. Darauf wird sie noch lange warten müssen. Am Freitag verurteilt das Mannheimer Landgericht den Angeklagten zu neuneinhalb Jahren Haft. Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. "Er hat sich hineingesteigert, dass sie ihn betrog", sagt der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz. Bei der Verkündung des Urteils bricht der 46-Jährige in Tränen aus.

Es sind schreckliche Szenen, die sich am Abend des 6. Dezember 2017 in der Mannheimer Wohnung der irakischen Familie abspielen. Von der Untreue seiner Frau überzeugt, droht er ihr: "Jetzt bringe ich dich um." Er greift sich zwei Küchenmesser und sticht mehrfach auf sie ein. Ihr Sohn hört im Treppenhaus die Schreie der Mutter und eilt herbei. Sein Vater hält ihr das Messer an den Hals und versetzt ihr einen weiteren Schnitt.

Der Sohn stößt den Vater weg. Der droht nun, auch den 19-Jährigen zu töten und attackiert ihn mit dem Messer. Ebenso dessen Mutter. Beide fliehen über den Hausflur in den Aufzug. Dort sticht der Vater wieder auf den Sohn ein. Die Klinge dringt in die Lunge ein. Die Opfer retten sich in die Wohnung einer Nachbarin.

Der Täter gibt jedoch nicht auf. "Er hämmerte an die Tür und wollte die Tötungshandlung fortsetzen", ist Richter Rackwitz überzeugt. Der Mann wird wenige Minuten später verhaftet, als er fliehen will. Seine Frau und der Sohn kommen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ohne Notoperation wäre der 19-Jährige schnell gestorben, so der Richter. Die Mutter erleidet zahlreiche Stichwunden, unter anderem im Gesicht und im Nacken. Eine Verletzung am Hals sei "abstrakt lebensgefährlich" gewesen, so der Richter.

Die für den nächsten Tag geplante Reise von Mutter und Sohn in den Irak fällt flach. Dass der Angeklagte im Affekt gehandelt hat, sei ausgeschlossen, sagt der Vorsitzende. Der Mann habe die Tat "von Eifersucht getrieben" einige Tage vorher geplant. Und "mit Vehemenz das Ziel verfolgt zu töten".

Schon seit Längerem hat es in der Ehe gekriselt. Misstrauisch spioniert der Angeklagte seiner Frau nach und installiert eine Überwachungssoftware auf ihrem Handy. Damit kann er die Gespräche abhören. Immer wieder kommt es nachts zu lautstarken Streitereien.

Nachbarn rufen deshalb die Polizei. Doch es bleibt nicht bei verbalen Auseinandersetzungen. Der Iraker habe seine Frau geschlagen und gedroht, ihr das hübsche Gesicht zu zerschneiden, sagt Rackwitz. Damit niemand anderes sie mehr ansieht. Diese Drohung wird an jenem 6. Dezember 2017 traurige Realität.

In seinem Schlusswort bekennt sich der Angeklagte schuldig und appelliert an seine Familie, ihm zu verzeihen. "Der liebe Gott bezeugt meine Aussage", sagt er theatralisch. Um sogleich seine Frau mitverantwortlich zu machen für diesen "schwarzen Tag".

Er kritisiert ihr "falsches Verhalten". Was sie gemacht habe sei "außerhalb des Glaubens". Offenbar glaubt er noch immer, seine Frau habe ihn betrogen. "Kein Mensch kann diesen Druck aushalten." Und sagt am Ende seiner irritierenden Ausführungen zu den Richtern: "Gott grüße und schütze sie."

Seine Gattin, die weiterhin zu ihm hält, ist bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal. Nicht jedoch der Sohn. Obwohl der Angeklagte dies in seinem Schlusswort "verlangt" hat. Als hätte er das Recht, dies einzufordern.