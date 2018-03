Mannheim. (uwi) Das Mannheimer Landgericht hat einen rumänischen Einbrecher zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 39-Jährige war vor allem in Kindergärten und Schulen eingestiegen und hatte Bargeld sowie elektronische Geräte im Wert von 40.000 Euro erbeutet. Das Gericht befand ihn des besonders schweren Diebstahls in 15 Fällen für schuldig. Zwei Mitangeklagte erhielten wegen Beihilfe geringere Strafen. Die Tatorte lagen in Nordbaden, Rheinland-Pfalz und Südhessen.

Bei den Einbrüchen kamen eine Brechstange und eine Flex zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 90.000 Euro. Monatelange Ermittlungen führten im Juni zur Festnahme der Rumänen. Zwei wurden nachts erwischt, als sie in eine Schule in Rastatt einbrechen wollten. Ein dritter Mann wurde in seiner Wohnung in Mannheim verhaftet. Die Ermittler konnten nur einen Teil der Beute sicherstellen. Der Haupttäter wurde auch wegen Computerbetrugs verurteilt, weil er mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben hatte. Ein 21-jähriger Mitangeklagter erhielt wegen Beihilfe zum Diebstahl in neun Fällen eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Ein 25-Jähriger, der zweimal als Fahrer fungierte, kam mit einem Jahr auf Bewährung davon. Es konnte nicht sicher nachgewiesen werden, dass das Trio Teil einer Bande war.

Der Mannheimer Prozess gegen eine mutmaßliche Einbrecherbande aus Südosteuropa läuft indes weiter. Die fünf Angeklagten aus Bosnien-Herzegowina und Kroatien müssen sich seit dem 19. Januar vor dem Landgericht verantworten. Sie sollen 17 Wohnungseinbrüche begangen haben. Laut Anklage wurden Geld, Schmuck, Elektro-Geräte und Kleidung im Wert von über 50.000 Euro gestohlen. Der Prozess sollte eigentlich Ende Februar zu Ende gehen. Ein Urteil wird nun aber erst in einigen Wochen erwartet.