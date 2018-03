Von Willi Berg

Mannheim. Eine frühere Mitarbeiterin hat gestern vor dem Mannheimer Landgericht gestanden, zwei Krankenkassen um rund 430.000 Euro betrogen zu haben. Das Geld hätten sie und ihre mitangeklagte Freundin verspielt. Seit gestern müssen sich die 29-jährigen Frauen dafür verantworten.

"Sie bedauert ihr Fehlverhalten zutiefst", sagte Steffen Lindberg, Verteidiger der Hauptangeklagten. Es gebe einen Zusammenhang zwischen den Taten und der Spielsucht der Mandantin. Angefangen habe es in Spielhallen mit wenigen Euro, "um nach der Arbeit ein bisschen abzuschalten", berichtete die Angeklagte. Die Einsätze seien immer höher geworden. Zuletzt habe sie täglich gespielt. Das Gehalt reichte dazu bei Weitem nicht, aber: "Ich konnte nicht aufhören." Alles Geld sei "in die Automaten geflossen". Es war vor allem das Geld der beiden Krankenkassen: "Ich kann nicht erklären, was mich geritten hat." Zuletzt habe sie auch im Internet gespielt. "Da musste ich nicht mehr aus dem Haus gehen."

Mit rund 380.000 Euro soll der größte Schaden der BKK Freudenberg entstanden sein. Dort arbeitete die Sozialversicherungsfachangestellte von 2012 bis zu ihrer fristlosen Entlassung im Mai 2016 in der Leistungsabteilung. Die Betrügereien sollen Ende 2015 begonnen haben. Und das lief ihr zufolge so ab: Nachdem Rechnungen von der BKK bereits überwiesen waren, kopierte sie diese, versah sie mit einem Stempel und erfasste sie erneut im System. Als Zahlungsempfänger gab sie das Konto ihrer Freundin an. "Es war einfach", erinnerte sie sich.

Die Betrügereien fielen monatelang nicht auf, obwohl die gefälschten Rechnungen bei der BKK noch durch mehrere Hände gingen. Bis zu einem Anruf eines Bankers bei der BKK im Mai 2016. Ihm war aufgefallen, dass eine größere Zahlung nicht wie sonst an eine Klinik überwiesen worden war, sondern auf ein anderes Konto - das Konto der Freundin. Schnell wurde klar, dass es sich nicht um den einzigen Fall handelte. Als sie damit konfrontiert wurde, sei die Mitarbeiterin "zusammengebrochen" und in die Werksambulanz gebracht worden, berichtete der Vorstand der BKK als Zeuge. Noch am gleichen Tag erhielt sie die fristlose Kündigung.

Als die Ermittlungen gegen sie liefen, bewarb sie sich bei der AOK Bezirksdirektion Rhein-Neckar-Odenwald in Mannheim. Und wurde zu Jahresbeginn 2017 dort im Bereich Pflegeversicherung angestellt. Von ihrem kriminellen Vorleben wusste man offenbar nichts. Auch bei dem neuen Arbeitgeber gingen die Betrügereien schnell weiter. "Eine ganz bescheuerte Idee", so die Angeklagte rückblickend. Laut Staatsanwaltschaft fälschte sie Anträge für Zuschüsse bei Umbauten in Wohnungen von pflegebedürftigen Menschen. Am Computer habe sie falsche Rechnungen von Handwerkern erstellt und eingereicht. Die Zuschüsse ließ sie sich auf ihr eigenes Konto überweisen, wie sie zugab. Ebenso für nicht erbrachte Pflegeleistungen. Der AOK soll innerhalb von fünf Monaten ein Schaden von fast 50.000 Euro entstanden sein. Die Hauptangeklagte sitzt seit Juli in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr 95 Betrugstaten sowie Urkundenfälschungen vor.

Die mitangeklagte Steuerfachangestellte habe Beihilfe zum Betrug geleistet und Gelder "gewaschen". Die Frau räumte einen großen Teil der Vorwürfe ein: "Wir haben das Geld zusammen verspielt." Die frühere Profi-Handballerin musste 2015 aus gesundheitlichen Gründen ihre sportliche Karriere beenden, erzählte sie weinend. "Mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Handball war alles für mich." Sie ist auf freiem Fuß und macht derzeit eine teilstationäre Therapie. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil ist für den 20. März geplant.