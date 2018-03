Mannheim. (U.W.) Das Mannheimer Landgericht hat einen drogenabhängigen Rechtsanwalt zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt. In seiner über 20-jährigen Laufbahn hat er zahlreiche Verbrecher verteidigt. Darunter waren Mörder, Totschläger und auch Rauschgifthändler. Dass der 51-Jährige von Kokain abhängig war, ahnte in Justizkreisen wohl niemand. Die Strafkammer befand ihn jetzt wegen des Erwerbs und Besitzes von 200 Gramm des Rauschgifts für schuldig. Außerdem habe der Angeklagte Beihilfe zum Drogenhandel geleistet.

Der Rechtsanwalt zeigte sich sichtlich erleichtert über den Ausgang des Prozesses. Denn das Urteil bietet ihm die Chance, weiter in seinem Beruf tätig zu sein. Und dadurch seinen Schuldenberg von rund 200.000 Euro abtragen zu können. Das Verfahren falle aus dem Rahmen, sagte die Vorsitzende Richterin Bettina Krenz. Es sei "nicht alltäglich, dass ein Organ der Rechtspflege selbst straffällig wird". Als Verteidiger am Mannheimer Landgericht habe der Angeklagte "oft polarisiert". Dass der Prozess gegen ihn am gleichen Gericht verhandelt wurde, begründe keine Befangenheit, sagte Krenz.

Inzwischen lebe der 51-Jährige abstinent. Das hätten Drogenscreenings gezeigt. Der frühere Kokainbedarf des Strafverteidigers war enorm. So konsumierte er 2016 innerhalb von sechs Monaten rund 200 Gramm der aufputschenden Droge. Besorgt wurde das Rauschgift von zwei Freunden, darunter war auch ein Mandant. Die beiden lieferten den Stoff in die Kanzlei oder die Wohnung.

Der Angeklagte sei trotz seines Konsums nicht erheblich in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen, so die Richterin. Er habe immer gearbeitet und sei eine neue Beziehung eingegangen. Das Gericht verurteilte ihn auch wegen Beihilfe zum Drogenhandel. So habe er seine zwei Lieferanten miteinander bekannt gemacht. Und dadurch ein Geschäft zwischen den beiden mit Marihuana und Ecstasy ermöglicht.

Verteidiger Jens Graf zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Sein Mandant könne jetzt weiter seinen Beruf ausüben. Der Grund: Die höchste aller 15 verhängten Einzelstrafen beträgt neun Monate. Ab einer Einzelstrafe von einem Jahr hätte die Rechtsanwaltskammer die Zulassung widerrufen. Das sei dann zwingend, sagte Graf weiter.

Wäre es nach Staatsanwältin Linda Thomsen gegangen, hätte der Strafverteidiger diese verloren. Denn sie beantragte in einem Fall eine Einzelstrafe von über einem Jahr. Bei einer Gesamtstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und einer Geldauflage von 15.000 Euro. Noch ist offen, ob die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen wird.

Die Bewährungszeit hat das Gericht auf drei Jahre festgesetzt und folgende Auflagen erteilt: So muss der Anwalt nachweislich die ambulante Therapie beim Drogenverein fortsetzen und Selbsthilfegruppen besuchen. Und sich im ersten Jahr vier Drogenscreenings unterziehen.