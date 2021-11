Von Marco Partner

Mannheim. Ungeachtet der vielen Absagen in diesen Tagen wegen Besorgnis erregender Corona-Zahlen gehen die Vorbereitungen für das Maifeld Derby im nächsten Jahr optimistisch weiter – und erfolgreich. 2022 wird das Festival weitere Größen der Indie-Pop-Szene präsentieren: Bonobo, London Grammar, Arlo Parks, Chet Faker und viele weitere internationale Acts stoßen zum Konzert-Aufgebot im kommenden Sommer dazu.

34 von rund 70 Künstlernamen sind bisher bekannt. Und damit die Festivalzelte auf dem Gelände des Mannheimer Reitstadions nicht aus allen Nähten platzen, wird das Derby auch zeitlich ausgedehnt.

Vier Bühnen, vier Tage: zur elften Auflage kehrt das in diesem Jahr pandemiebedingt kleiner gestaltete Independent-Festival wieder zum bewährten Festivalformat zurück und packt als Zugabe gleich noch einen Abend als "Opening-Gala" obendrauf. Zum Aufgalopp wird am Donnerstag, 9. Juni, die um die charismatische Sängerin Hannah Reid kreisende britische Band London Grammar angekündigt, die für ihren reduzierten, manchmal melancholisch anmutenden, elektronisch angehauchten Dream-Pop bekannt ist. Am gewöhnlich zum Tanzen einladenden Partyfreitag schwingt Trip-Hop-König Bonobo das Zepter. Acid-Jazz, Neo-Funk, Elektro-Soul: der musikalische Allrounder aus Leeds hat mit seinen atmosphärisch dichten, fast dschungelartigen Instrumental-Kompositionen seinen eigenen Stil gefunden.

Vor ein paar Wochen wurden bereits Hauptacts wie Caribou, King Gizzard and the Lizard Wizard und Kings of Convenience angekündigt. Neu im Line-Up befinden sich nun die englische Mercury Prize-Titelträgerin Arlo Parks, Down-Tempo-Künstler Chet Faker, die Punker Amyl and the Sniffers, der Indie-Rapper Genesis Owusu (jeweils aus Australien), die chilenischen Techno-Kraut-Psych-Rocker Föllakzoid sowie die norddeutschen Rock-Poeten Kettcar. Weitere Neubestätigungen sind unter anderem die pakistanische Jazzsängerin Arooj Aftab sowie die US-Amerikaner Battles (Electro-Math-Rock) und Helado Negro (chilliger Indie-Wave).

Zum elften "Jubiläum" haben die Veranstalter ein närrisches Fastnachtsmotto auserkoren und dementsprechend auch die Plakate kostümverrückt gestaltet. Eigentlich sollten daher auch schon am 11. November um 11.11 Uhr die guten Neuigkeiten verkündet werden. "Wie so oft steckte der Teufel aber im Detail, und so musste der närrische Plan nochmal verschoben werden. Das wird dem Festival aber nicht schaden. Der erste Schwung Tickets war jedenfalls schnell vergriffen.

Info: Der Vorverkauf über www.maifeld-derby.de läuft bereits. Dort gibt es auch weitere Informationen rund um das Indie-Pop-Festival vor der Haustüre Mannheims vom 9. bis 12. Juni 2022.