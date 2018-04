Von Marco Partner

Mannheim. Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus. Überträgt man die mentale Metapher Siegmund Freuds auf den Alltag im Eigenheim, ist zumindest für Cesar Millan klar, wer in vielen Familien die dominierende Rolle einnimmt. Des Menschen treueste Seele und manchmal größtes Rätsel: der Hund. Wie ein Psychoanalytiker wagt sich der US-amerikanische Hundeflüsterer in der 4000 Besucher zählenden SAP Arena an die Entschlüsselung der emotionalen Beziehung zwischen Vierbeiner und Mensch heran. Verrät humorvoll, warum Lassie, Rex und Co. ungeniert schnarchen dürfen, Männer dagegen nicht - und verdeutlicht, dass die Ursache für mögliche Probleme und Fehlverhalten meist am hinteren Ende der Leine zu finden sind.

"Once Upon A Dog", heißt die aktuelle Tour des gebürtigen Mexikaners: Es war einmal der Hund. Einem Märchen gleicht auch ein wenig Millans Biografie: Aufgewachsen auf einer Farm in Chihuahua, wird der Hundecoach heute weltweit wie in ein Star gefeiert. Hollywoodgrößen wie Will Smith, Scarlett Johansson oder Pop-Sängerin Pink trauen dem stets entspannt wirkenden Haustierversteher ihre Lieblinge an. In TV-Serien geht Cesar Millan mit den unterschiedlichsten Problemhunden Gassi - und kehrt mit vorzeigbaren Vierbeinern zurück. Klar, dass in Mannheim Smartphones gezückt werden, wenn Millan mit seiner beruhigenden Art auch die gefräßigste französische Bulldogge vom Fressnapf fernhält.

Viel Unterhaltung, gespickt mit Erkenntnisgewinn über die Jahrtausende alte Beziehung zwischen Hund und Mensch, vom gezähmten Wolf bis zum Trostspender bietet Millan. "Wir lassen uns von unserem Intellekt und Emotionen belügen, sie dagegen von ihren Instinkten leiten", vergleicht er. Was des Menschen besten Freund abhandengekommen sei, sei eine klare Aufgabe. Vom Wächter oder Jagdbegleiter habe er sich zum Kuscheltier entwickelt. "In Mexiko gibt es viele dünne Hunde ohne psychische Probleme. In den USA sind die Hunde fett, die Leute gehen nicht spazieren und ich habe eine Fernsehshow", kokettiert er auch ein wenig mit seinem eigenen Erfolg.

Vor der SAP-Arena demonstrierten Mitglieder von Peta-Zwei. Foto: Gerold

Doch nicht bei allen Tierliebhabern stößt der Auftritt des Hundeflüsterers auf Beifall. Vor Showbeginn trennt die Xaver-Fuhr-Straße etwa 20 Protestler von Peta-Zwei, der Jugendkampagne der berühmten Tierrecht-Organisation von den Showbesuchern. Manche blicken sich neugierig um, andere schütteln nur die Köpfe. "Er verwendet veraltete Erziehungsmethoden, erklärt sich selbst zum Rudelführer und fügt den Hunden mit Schlägen und Tritten an den Kehlkopf psychische und physische Gewalt zu. Gerade Problemhunde werde so zu tickenden Zeitbomben", erläutert die 21-jährige Anika Riebinger aus Heidelberg.

Deutschlandweit werde der Peta-Nachwuchs deshalb gegen den Hundeflüsterer protestieren. "Cesar Millan Bösewicht. Hunde treten darf man nicht", skandieren sie immer wieder und treten dabei symbolisch auf eine jaulende Dame in Hundeplüschklamotten ein. Würgehalsbänder soll er in seinen Büchern empfehlen und auch mit Elektroschocks arbeiten. Eine in Deutschland verpflichtende Sachkundeprüfung für Hundetrainer habe er vor seiner Tournee im Jahr 2014 gar nicht bestanden.

In Mannheim gibt Millan seinen Gegner keine neue Nahrung. Handzahm, fast friedliebend wirkt der freche Mexikaner. Vor allem den Hunden gegenüber. "Liebe statt Hiebe", fordern die Demonstranten, die gleiche Message hält auch der Hundeflüsterer an diesem Abend bereit. "Hunde lügen nie. Auch wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, berühren sie unsere Herzen. Sie können für uns Menschen große Lehrer sein." Mit dieser Botschaft schickt Millan seine Besucher nach Hause. Und so findet das Märchen vom Hund zumindest an diesem Abend doch noch ein glückliches Ende finden.