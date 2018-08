Der Regionalexpress 4550 sprang gestern Morgen aus den Schienen von Gleis 3 im Bahnhof von Groß-Rohrheim. Bis alle Schäden beseitigt sind, kann es Donnerstag werden. So lange gibt es auch Einschränkungen im Bahn-Verkehr zwischen Mannheim und Frankfurt. Foto: Bundespolizei

Groß-Rohrheim. (dpa-lsw) Nach der Entgleisung eines Zuges am Bahnhof Groß-Rohrheim auf der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt sind voraussichtlich von Freitagmorgen an wieder alle Gleise befahrbar. "Derzeit laufen die Arbeiten dort noch, aber wir gehen von einer pünktlichen Freigabe der Strecke aus", sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag.

An dem Bahnhof ist seit Montag nur ein Gleis befahrbar, es kommt zu Verspätungen und Umleitungen. Der Nahverkehr und einige Fernzüge fahren den Angaben zufolge über dieses Gleis, andere Fernzüge werden über Darmstadt umgeleitet. Die Ursache des Unglücks, bei dem der Waggon eines Regionalexpresses aus den Schienen gesprungen war, muss noch geklärt werden.