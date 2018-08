Von Carsten Blaue

Groß-Rohrheim/Mannheim. Die Bundespolizei geht davon aus, dass die Reparaturarbeiten noch mindestens bis zum frühen Donnerstag andauern werden: Am Montagmorgen ist kurz nach 5 Uhr der Regionalexpress RE 4550 von Mannheim nach Frankfurt im Bahnhof von Groß-Rohrheim im hessischen Kreis Bergstraße entgleist. Verletzt wurde dabei keiner der 30 Fahrgäste. Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) hat das Vorkommnis den Angaben zufolge als Unfall eingestuft. Fremdverschulden wird bislang also ausgeschlossen. Die Ursache ist allerdings bislang unbekannt und bedarf weiterer Ermittlungen. Dafür werde laut BEU alles unter die Lupe genommen: Signale, Bautechnik, Betriebsverfahren.

Schwerlastkran kam aus Leipzig

Auf Gleis 3 sprang der erste von insgesamt drei Waggons bei der Einfahrt in den Bahnhof aus den Schienen. Auch der zweite wurde zum Teil aus dem Gleis gehoben, das sofort gesperrt wurde. Die Insassen wurden gegen 6 Uhr aus dem Zug geholt. Die Bundespolizei teilte mit, dass zur Bergung ein Schwerlastkran aus Leipzig angefordert werden musste. Die Arbeiten im Bahnhof von Groß-Rohrheim sollten noch am Montagnachmittag beginnen.

Ab 18 Uhr war schließlich der gesamte Bahnhofsbereich bis zum Abend für den Zugverkehr gesperrt. In dieser Zeit sollte der Regionalexpress wieder aufs Gleis gebracht werden: "Danach muss er wahrscheinlich abgeschleppt werden - je nach dem, wie groß die Schäden am Zug sind", sagte ein Bahn-Sprecher auf RNZ-Anfrage. Danach müsse man sich einen Überblick darüber verschaffen, was an den Gleisanlagen selbst kaputt gegangen sei. Diese Instandsetzungen sind es, die frühestens am 2. August abgeschlossen sein sollen.

Für den Bahnverkehr hat der Zwischenfall Folgen. Die Bahn lässt Züge im Regionalverkehr aus Frankfurt nur noch bis Biblis und Gernsheim fahren, zum Beispiel den RE 70. An einem Schienenersatzverkehr mit Bussen werde gearbeitet, so der Bahn-Sprecher. Wer von Biblis nach Mannheim muss, sollte die RB 2 nehmen.

Auch im Fernverkehr zwischen Mannheim und Frankfurt kommt es zu Verspätungen und Haltausfällen. Einige Züge werden über Darmstadt umgeleitet. Das kostet Reisende 30 Minuten zusätzlich. Außerdem entfallen die Halte in Mannheim und Frankfurt bei manchen Fernverbindungen. Über den aktuellsten Stand informiert das Verkehrsunternehmen im Internet unter bahn.de/aktuell.