Von Willi Berg

Mannheim. Hunderte Urlauber sind im letzten Jahr Opfer einer raffinierten Betrügerbande geworden. Die Geschädigten hatten Ferienwohnungen am Gardasee gebucht und bezahlt, die gar nicht zu vermieten waren. Manche merkten dies erst bei der Anreise. Das Mannheimer Landgericht hat jetzt ein Mitglied der Bande zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Strafkammer befand den in Polen geborenen Niederländer des gewerbsmäßigen Bandenbetruges in 225 Fällen für schuldig. Das milde Urteil begründete die Vorsitzende Richterin auch mit der schweren Erkrankung des Angeklagten. Als Motiv hatte der Mann angegeben, er habe Geld gebraucht für eine 300.000 Euro teure Gen-Therapie in den USA. Die Behandlung sei in Europa nicht zugelassen.

Der 28-jährige Automobilkaufmann hatte die Betrugsfirma "Villalux" gegründet und im Handelsregister eintragen lassen. Diese diente einzig dem Zweck, die "Mieter" abzuzocken. Auf einer von Mittätern professionell gestalteten Internetseite wurden luxuriöse Apartments an dem norditalienischen See angeboten. Urlauber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz fielen darauf herein und zahlten vorab insgesamt 367.000 Euro. Zuvor hatten sie einen Mietvertrag mit ausführlichen Geschäftsbedingungen unterschrieben. Nach Überweisung des Geldes erhielten sie eine Buchungsbestätigung und eine Anfahrtsskizze. Daher glaubten sie, es mit einem seriösen Anbieter zu tun zu haben. Doch dann gab es ein böses Erwachen für die Geschädigten und deren Mitreisende.

So erging es auch Gerhard Betz, der mit zwei befreunden Familien am Gardasee Urlaub machen wollte. 2500 Euro hatten sie für eine Woche als Miete überwiesen. Das im Internet abgebildete Haus fanden sie zwar, doch darin wohnten drei Frauen. Und die wussten nichts von einer Vermietung. Nach einer Nacht im Hotel seien sie wieder abgereist, berichtete Betz dieser Zeitung. Einige der Geschädigten verloren ihre gesamten Urlaubsersparnisse, sagte Staatsanwältin Beate Cohrs. Sie forderte drei Jahre und acht Monate Haft. Verteidiger Clemens Louis nannte den Betrug eine "Sauerei" und plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Der Angeklagte sei nicht der Haupttäter, sondern ein "Bauernopfer". Und: "Die Lebenserwartung meines Mandanten ist überschaubar."

Der Niederländer leidet an einer unheilbaren, extrem seltenen Erkrankung, welche die Organe zerstört. Das milde Urteil sei "in Zusammenhang mit der Erkrankung zu sehen", sagte die Vorsitzende Richterin, Bettina Krenz. Der 28-Jährige sei "extrem haftempfindlich". Als positiv wertete die Kammer, dass er nicht vorbestraft ist, ein umfassendes Geständnis abgelegt und einen Teil des Schadens in Höhe von 45.000 Euro wiedergutgemacht hat. Nach acht Monaten U-Haft verließ er das Gericht als freier Mann. Er war vergangenen November auf dem Flughafen in Madrid verhaftet worden, als er aus Kolumbien einreiste. Ob Staatsanwältin Beate Cohrs Rechtsmittel gegen das Urteil einlegt, ist noch offen.

Die Idee für den Betrug mit Ferienwohnungen stammt offenbar von einem Mann, den der Niederländer auf der Internet-Plattform "crimenetwork" kennengelernt hatte. Dieser habe ihm 20 Prozent der Einnahmen versprochen. Erhalten habe er jedoch nur die Hälfte. Er kenne nur den Aliasnamen des Mannes, versicherte der Angeklagte. Auch den Ermittlungsbehörden ist dessen wahre Identität sowie die von weiteren Beteiligten unbekannt.

Jahrelang war "crimenetwork" Deutschlands wohl wichtigste Plattform für kriminelle Geschäfte im Internet. Auf der inzwischen abgeschalteten Seite des Underground-Economy-Forums konnte man problemlos Waffen, Drogen, gestohlene Daten von Kreditkarten sowie Hacker-Schadsoftware kaufen.

Um die 84.000 Mitglieder soll das Forum gehabt haben. Im März 2017 durchsuchten 1000 Ermittler über 120 Wohnungen und Geschäftsräume von Betreibern und Nutzern. Es konnten Waffen, Drogen, falsche Kreditkarten und Datenträger sichergestellt werden. Cyberspezialisten des Bundeskriminalamts und verschiedener Landeskriminalämter werteten in vier Monaten über eine Million Postings und private Nachrichten von Nutzern aus.

Die Geschädigten von "Villalux" werden wohl wenigstens ein Drittel der gezahlten "Miete" zurückbekommen. So konnten Gelder von Konten der Betrugsfirma gesichert werden. Hinzu kommt die Schadenswiedergutmachung durch den Angeklagten.