Stuttgart. (we/mün) Nach der Absage des Stuttgart-Konzerts von Sarah Connor am Sonntagabend kann auch der Auftritt am Dienstagabend, 5. November, in der Mannheimer SAP-Arena nicht stattfinden. Das teilte eine Sprecherin der Halle in Mannheim am Montagmittag der RNZ mit. Die Künstlerin hatte am Sonntagnachmittag bekannt gegeben, dass sie wegen eines akuten Infektes den Auftritt abends in der Porsche-Arena absagen muss. Es soll ein Ersatztermin bekannt gegeben werden.

Auch das Konzert am Mittwoch in Zürich fällt wegen des anhaltenden akuten Infektes der Künstlerin aus. Aktuell wird versucht, neben dem bereits ausgefallenen Konzert in Stuttgart, auch für diese beiden Konzerte Ersatztermine zu finden und diese kurzfristig bekanntzugeben.

Über das Management ließ Connor am Sonntag mitteilen: "Es tut mir sehr leid, dass ich meine Fans in Stuttgart enttäuschen muss. Gestern habe ich es dank des Adrenalins noch durch das Köln-Konzert geschafft. Heute hat mich dieser bescheuerte Virus niedergestreckt. Meine Stimme ist von dem Husten arg angeschlagen. Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich einen Nachholtermin finden."

Am Montag meldete Connor nochmals: "Leider muss ich die beiden nächsten Konzerte in Mannheim und Zürich ebenfalls absagen. Es bricht mir das Herz. Meine Band und Crew haben alle so hart gearbeitet, um eine große Show für Euch auf die Beine zu stellen und jetzt sowas. Wir sind alle enttäuscht, dass diese Mega-Tour jetzt so abrupt unterbrochen wird. Aber die letzte Nacht war die schlimmste seit vielen Jahren. Ich habe eine fette Bronchitis und muss, ob ich will oder nicht, ein paar Tage im Bett bleiben. Mein Team arbeitet fieberhaft an Nachholterminen. Sobald ich was weiß, sage ich Euch Bescheid!"

