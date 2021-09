Von Johannes Hucke

Malschenberg. Befassen wir uns zum Eingang doch ausnahmsweise einmal mit dem Thema Weinprobe. Wie ging das bisher? Derweil du den Raum beiläufig mit Expertise füllst ("Also neulich, bei der Doppelblindprobe mit Geraldine Sülz, also dieser echten Master of Wine …"), näherst du dein Näschen dem Glas, beginnst zu mümmeln und flötest: "Pfürsüch … Kürsche … Mürabölle …" Um zu erfahren, wie es etwas artikulierter geht, besuchen wir heute einen echten Berufsmusiker, den Posaunisten und Pädagogen Volker Barth unter den Mikro-Winzern – kurzum: eine Jahrhundertentdeckung. Es stellt sich bei seinem mit herrlichem Melos versehenen, rhythmisch ausbalancierten Grauburgunder unmittelbar die Frage, ob dieser nach dem Tannhäuser-Vorspiel schmecke oder eben doch nach der Symphonie "Aus der neuen Welt".

Die perfekte Ochestrierung für eine Weinprobe bei Barth.

Zur Entwicklung innovativer Strukturen gehören nun einmal immer die richtigen Mischungsverhältnisse – sowie ein paar Leute, die gern selber denken. Dazu gehört Volker Barth mit Sicherheit. Seine Methode, wie er als Seiteneinsteiger zu derart hervorragenden Ergebnissen kommt, fasst er wie folgt zusammen: "Ich klaue mit Augen und Ohren." Eine Form von Diebstahl, die uns allen zupasskommt – schon beim Riesling "Alte Reben", einer Sorte, die im Kraichgau aufgrund der hohen Temperaturen eher unterrepräsentiert ist. Geprägt vom grauen Keuper, haben wir ein schönes Beispiel, wie es eben doch möglich ist: saftig und pur und einprägsam, gepflanzt "in den kühleren Lagen."

"Als Musiker hab ich natürlich Erbsen zählen gelernt." So versucht uns Barth zu erklären, weshalb seine Weine so selbstbewusst und makellos daherkommen. Mit gebotener Penibilität werden auch die kapriziösen Goldmuskateller-Träubchen behandelt – mit einem mengenmäßigen Sensationsausstoßvolumen von gerade einmal 57 Fläschlein. Vom 20er Auxerrois ist glücklicherweise mehr vorhanden; darum sprechen wir hiermit die dringende Empfehlung aus, beim nächsten Besuch in dem an einer Steillage gegründeten Hochgebirgsdorf Malschenberg exakt diesen Trunk zu verkosten. Freilich, es könnte Probleme geben, wenn Sie – wie auch wir – sofort herausrezeptorieren, dass dieser Wein nach Beethovens "Dankgebet der Hirten nach dem Gewitter" schmeckt, auch wenn Maestro Barth für Alpensymphonie plädiert. (Sein vollkommen indiskutables Urteil über Beethoven: "Olwer!" zu bewerten, überlassen wir der Nachwelt ... Vielleicht kommt die Erleuchtung ja noch.)

Doch weiter hinein in die klangvolle Welt der Burgunder. Barths Devise, die Trauben stets voll ausreifen zu lassen, finden wir im Grauburgunder namens Philipp (richtig, ein Sohn) aufs Schönste verwirklicht. Wie man das kleine Holz richtig einsetzt, die Partitur des Weines sozusagen optimal orchestriert, bekommen wir hier exemplarisch vorgestellt. Da schließt sich wie von selbst die Frage an, welche Klangfarben dem Spätburgunder entlockt werden, bis dato die einzige rote Rebe, in Bälde aber ergänzt durch die tiefen Streicher von Zweigelt und Lemberger.

Klein und fein: Weinbau Barth.

Nun, hätten wir "nur" den 17er bekommen, wir wären schon vollkommen zufrieden wieder nach Hause gefahren, bietet der Namenlose für unter zehn Euro doch schon alles, was wir uns von der Sorte erhoffen: entzückend ist der Duft, komplex der Geschmack, packend die Textur. Im 16er – auch er heißt Philipp – zeigt sich "mein Stil von Rotwein": wunderbar konzentriert und persistent wie der Orgelpunkt in Gustav Mahlers Erster (erster Satz, Anfang). Was es mit dem 15er auf sich hat oder gar mit dem 18er, der vermutlich zum Flaggschiff des Hauses aufsteigen wird, wagen wir nicht anzudeuten, sonst fahrt Ihr alle auf einmal dort hin und sauft den Betrieb leer. Und was bliebe dann für uns?

Wenden wir uns, während wir den Blick über Barths Gartenidyll schweifen lassen, zum Ausklang noch einmal dem Auxerrois zu, diesmal aus dem Barrique: Ein wahrlich geglücktes Experiment! Na und? Hören Sie das? Wer da nicht sofort an Hindemiths Oper "Mathis, der Maler" denkt, das Engelskonzert natürlich, ist für die Welt der schönen Künste wohl verloren. Oder noch nicht ganz: Man kann ja nach Malschenberg reisen und eine Fortbildung buchen. Im Hause Barth, einem locus amoenus der Inspiration und des Savoir vivre.

NACKTE FAKTEN

Adresse: Weinbau Barth, Blumenstraße 17, 69231 Malschenberg

Telefon: 0174/989 75 64

Homepage: www.weinbaubarth.de

Seit: 2014

Rebfläche: ein Hektar

Lagen: Malscher und Malschenberger Ölbaum, Rauenberger Burggraf, Dielheimer Teufelskopf

Rebsorten: Auxerrois, Grauburgunder, Weißburgunder Riesling; Spätburgunder

Spezialitäten: Grauburgunder "Philipp", Spätburgunder "Alte Reben"

Preise: von 6,50 bis 15,50 Euro