Mainz/Speyer. (dpa/lrs) Der vor zwei Monaten aus einer Arrestzelle des Amtsgerichts in Speyer geflohene Untersuchungshäftling ist festgenommen worden. Die Polizei habe ihn nach einem anonymen Hinweis in einem Haus in Speyer entdeckt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zuvor hatte die Zeitung «Rheinpfalz» aus Ludwigshafen über die Festnahme berichtet.

Der zum Zeitpunkt der Flucht 41 Jahre alte Mann hatte ein Lochblech von der Innenseite des Zellenfensters entfernt und damit die Glasscheibe eingeschlagen. Mittlerweile wurde ein neues Blech eingeschweißt. Die Zelle wird nach Angaben des Justizministeriums in Mainz ab der kommenden Woche wieder benutzt. Außerdem soll ein zusätzliches Gitter außen vor dem Fenster angebracht werden.

Der Häftling war kurz zuvor vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe von 14 Monaten verurteilt worden, weil er in ein Auto eingebrochen war und daraus Geld gestohlen hatte. Nach Angaben des Justizministeriums wurde der Mann am Dienstag in das Gefängnis in Frankenthal verlegt, um seine Strafe abzusitzen.

Nach dem Vorfall hatte das Ministerium Fotos von allen Arrestzellen in den rheinland-pfälzischen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten angefordert. Es geht um etwa 50 Gerichte, die je nach Größe über eine oder mehrere Zellen verfügen. Nirgendwo bestünde ein so akuter Handlungsbedarf, dass sofort Baumaßnahmen durchgeführt werden müssten, sagte ein Ministeriumssprecher. In nächster Zeit schaue sich eine Arbeitsgruppe anhand einer Prioritätenliste die Zellen aber noch vor Ort an.