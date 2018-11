Mannheim/Mainz/Ludwigshafen. (dpa-lrs) Ein Zugreisender ist von ihm unbemerkt an einer falschen Haltestelle ausgestiegen und hat sich enorm über die hohen Kosten der anschließenden Taxifahrt gewundert. Der 73-Jährige sei davon ausgegangen, in Mannheim aus dem Zug gestiegen zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Tatsächlich hatte er ihn am Dienstag aber bereits in Mainz verlassen.

Er wunderte sich dort noch kurz über die Umgebung. Dann ging er zum Taxistand und ließ sich heim nach Ludwigshafen fahren. Dort weigerte er sich, für die seiner Meinung nach wenigen Kilometer fast 130 Euro zu bezahlen. Der Taxifahrer alarmierte die Polizei, diese konnte das Missverständnis aufklären.