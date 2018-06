Mannheim. (run/pol) Knapp 27 Jahre nach ihrem letzten Konzert in Mannheim sind Guns N’ Roses gestern Abend auf das Maimarktgelände zurückgekehrt - und von 50.000 Fans frenetisch gefeiert worden. "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O’Mine" oder "November Rain" - die US-Kultband hatte sämtliche ihrer großen Hits im Gepäck. Auch bei „Knockin’ On Heaven’s Door“und beim Abschlussfeuerwerk zu „Paradise City“ gingen Sänger Axl Rose, Gitarrist Slash und Co. richtig ab.

Entsprechend begeistert äußern sich die Fans in den Social-Media-Kanälen: Marcel Felke schreibt zum Beuispiel auf Facebook: "Axl war mehr als nur gut drauf ... unfassbar grandioser Auftritt der Jungs! 3h 20min!" Und Ang Ela jubelt: "Beeeeste show evaaaa - was für eine Band."

Guns N' Roses in Mannheim - die Fotogalerie































































Claudia Becker zieht sogar einen Vergleich mit einem vorherigen Konzert: "Hammer Gig, noch besser als Gelsenkirchen, die waren echt in Bestform."

Auch Userin Son Ny war begeistert: "Es war sowas von geil und ich hab schon einige Konzerte gesehen. Aber das war der Hammer. Ich bin voll geflasht."

Zufrieden war übrigens auch die Polizei. Nur bei der Abreise gab es Verzögerungen durch Staus. Auf dem Konzertgelände gab es kaum nennenswerte Vorfälle. Lediglich ein Taschendiebstahl sowie ein Beleidigungsdelikt wurden der Polizei angezeigt.

Die Rettungsdienste rückten insgesamt 110 Mal zur medizinischen Hilfeleistung aus, davon mussten zehn Patienten zur medizinischen Weiterversorgung in Krankenhäuser transportiert werden.