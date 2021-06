Ludwigshafen. (RNZ) Weit über Ludwigshafen war am Montagabend eine orangefarbene Wolke sichtbar. Sie war bei der BASF ausgetreten.

Gegen 20.30 Uhr meldeten laut Polizei mehrere Anrufer eine gelbe Wolke, welche ausgehend von Ludwigshafen in Richtung Mannheim zog. Nach Rücksprache mit der Berufsfeuerwehr Mannheim, sowie den beteiligten Dienststellen in Rheinland-Pfalz konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Es wurde folgender Sachverhalt bekannt: Nach Austritt von Nitrosegasen aus einer Anlage der BASF in Ludwigshafen zog eine gelbe Wolke in einer Höhe von ca. 300 Metern über die nördliche Mannheimer Stadtgrenze hinweg in Richtung Lampertheim und hessischem Odenwald. Nach Mitteilung der Feuerwehr bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Der weitere Austritt des Gases wurde durch die Feuerwehr verhindert.