Ludwigshafen. (dpa-lrs) Ein Mann ist in Ludwigshafen ums Leben gekommen, nachdem ein Zug ihn am frühen Mittwochmorgen erfasst hat. Die Ursache war nach Angaben der Bundespolizei zunächst noch unklar. Nach ersten Untersuchungen konnten die Beamten keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen finden, die Ermittlungen dauern aber noch an, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

"Erst in einigen Tagen haben wir Klarheit", fügte er hinzu. Man habe auch den Lokführer noch nicht eingehend vernehmen können, dieser stehe nach dem tödlichen Vorfall unter Schock.

Das Unglück hatte auch Auswirkungen auf Tausende Pendler im Berufsverkehr in der Rhein-Neckar-Region. Die Bahnstrecke zwischen Ludwigshafen und Mannheim über den Rhein war etwa zwischen 4 Uhr und 8 Uhr gesperrt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Züge fielen aus oder wurden umgeleitet.

Im Laufe des Vormittags normalisierte sich der Bahnverkehr aber wieder und die Züge konnten nach Fahrplan fahren, wie die Sprecherin hinzufügte.

Update: 27. Juni 2018, 13.15 Uhr