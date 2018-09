Die Entschärfung der nur teilweise freiliegenden Fliegerbombe in Ludwigshafen am Sonntag war eine besonders heikle Angelegenheit. Foto: Anspach

Von Wolfgang Jung

Ludwigshafen. Nach einem Bombenfund in einem Wohngebiet in Ludwigshafen haben Experten am Sonntag den 500 Kilogramm schweren Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich unschädlich gemacht. Für die heikle Entschärfung hatte die Stadt rund 18.500 Bürger aufgerufen, ihre Häuser vorübergehend zu verlassen. Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz nannte die US-amerikanische Fliegerbombe eine "harte Nuss".

"Der Kopfzünder war stark deformiert", sagte Sprecher Frank Bender. Es war die größte Evakuierung in Ludwigshafen seit 20 Jahren. 1997 hatten rund 26.000 Bewohner ihre Häuser wegen einer Luftmine im Stadtteil Rheingönheim zeitweise verlassen müssen.

Unverständnis äußerten die Behörden über Uneinsichtige, die das Sperrgebiet rund einen Kilometer um die Bombe trotz intensiver Appelle nicht verlassen wollten. "Wir mussten mehrere Platzverweise aussprechen", sagte Feuerwehrdezernent Dieter Feid.

"Wir dokumentieren, wer dem nicht Folge leistet - der muss dann mit Konsequenzen rechnen." Es sei absurd, wenn sich Menschen in ihrer Wohnung nahezu verbarrikadierten. "Eine Frau hat uns um Hilfe gebeten, weil ihr Mann sich weigerte, das Haus zu verlassen", berichtete Feid.

Wegen stark deformierter Zünder musste der Kampfmittelräumdienst mit der Bombe extrem vorsichtig umgehen. Nach einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. Foto: Anspach

Der Räumdienst hatte mehrfach betont, dass die Entschärfung des Sprengkörpers vom Typ AN-M65 nicht leicht werde. "Die Bombe liegt nur zum Teil frei", sagte Marco Ofenstein. Das Relikt aus dem Weltkrieg müsse erst stabilisiert werden, bevor einer der sieben angereisten Experten den Heckzünder entfernen könne.

Der Räumdienst werde mit großer Behutsamkeit vorgehen. "Wir sind Handwerker und keine Adrenalin-Junkies. Eine solche Arbeit sollte nie zur Routine werden", meinte Ofenstein. Am Ende benötigten die Experten rund eine Stunde.

Während der Evakuierung harrten Hunderte in der Friedrich-Ebert-Halle aus, darunter viele Senioren aus zwei evakuierten Pflegeheimen. "Ich habe keinen meiner Bekannten mehr erreicht, als ich von der Räumung erfuhr", sagte Heinrich Martin (78) auf die Frage, warum er in die Halle gekommen ist.

Von der Entschärfung der Bombe, die der Spezialist Marco Ofenstein vornahm, waren fast 19.000 Menschen betroffen. Foto: Anspach

"Für die alten Menschen ist es eine erhebliche Belastung", sagte Sabine Fuchs (31) vom Arbeiter-Samariter-Bund. In der Ersatzunterkunft gaben Helfer Nudeln mit Bolognese-Sauce an die Bürger aus. "Viele fragen "Wann geht’s endlich heim?"", sagte Fuchs.

Die Entschärfung im Stadtteil Friesenheim wirkte sich auch auf das BASF-Werksgelände aus, der Standort Ludwigshafen ist das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt. "Betroffen sind rund 20 Anlagen. Dort läuft die Produktion weiter, aber während der konkreten Entschärfung müssen alle Mitarbeiter dieser Betriebe die Gebäude aufsuchen und dort verbleiben", sagte ein Konzernsprecher.

Darunter auch Bewohner von Seniorenheimen. Foto: Anspach

Die Evakuierung hatte am frühen Morgen begonnen. Bei Stichproben seien immer wieder Bewohner aufgefallen, die dem Appell nicht Folge leisteten, erzählte ein Feuerwehrmann: "Die öffnen auch noch die Tür, wenn man klingelt." Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sagte, die Polizei transportiere niemanden mit Gewalt ab: "Wer nicht raus will, muss das selbst verantworten." Die meisten Bürger hätten Verständnis gezeigt. Insgesamt sei es routiniert abgelaufen.

Mehr als 350 Helfer waren im Einsatz. Wichtige Verkehrsadern wurden gesperrt, Straßenbahnen und Busse fuhren eine veränderte Strecke. Auch drei Kirchen im Sperrgebiet waren betroffen - hier fiel der Gottesdienst aus. Einige Straßenzüge wirkten mit den verlassenen Häusern und den geschlossenen Rollläden wie Teile einer Geisterstadt.

Die Bombe war bei Baggerarbeiten am vergangenen Mittwoch entdeckt worden - wohl nicht die letzte, wie Entschärfer Ofenstein sagte. Vor allem Industriestädte wie Ludwigshafen waren vor rund 75 Jahren Ziele alliierter Bomberpiloten. Der aktuelle Sprengkörper wird zunächst im zentralen Lager des Räumdienstes deponiert und dann in der Lüneburger Heide vernichtet.