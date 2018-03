Ludwigshafen. (dpa/lrs) Junge Softwarepioniere, Mottenexperten und andere Nachwuchstüftler treten am heutigen Mittwoch 13 Uhr beim rheinland-pfälzischen "Jugend forscht"-Wettbewerb in Ludwigshafen an. An den Start gehen 61 Jugendliche mit 39 Projekten, wie die BASF mitteilte, die den Wettbewerb ausrichtet. Die Projekte werden zunächst einer Jury vorgestellt - am Donnerstag werden dann die Sieger gekürt. Die Bandbreite der Themen reicht von Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik bis Technik. Die Sieger dürfen zum Bundesfinale, das vom 24. bis 27. Mai bei Merck in Darmstadt ausgetragen wird.